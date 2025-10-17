Хайп чи COVID тут ні до чого: чому Данилко постійно ходить в масці

Шоумен не з'являється без маски на публіці не в образі Сердючки

Популярний український артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, який ніколи не був у шлюбі і не має дітей, постійно з’являється у чорній масці на публіці, часто залишаючи її на підборідді. Це вже стало частиною його образу, але річ не у "хайпі" чи сценічному образі.

В інтерв’ю "Телеграфу" ще в лютому 2024 року артист заявив, що не зніме маску, поки Україна не переможе. Спочатку він не уявляв, що війна триватиме так довго.

Чорна маска і кепка вже давно стали елементами стилю Данилка поза сценою. Артист зізнавався, що з часом він до неї звик, а коли йому потрібно залишатися непоміченим, — цей аксесуар допомагає.

"Вона до мене якось уже приросла, але при цьому не заважає взагалі. Мені у ній комфортно. Мабуть, мене через неї почали більше впізнавати. Тепер ще цей пластир. Побачив своє фото у всьому цьому – я став схожим на якогось пірата", — зізнався шоумен

Також Данилко зауважував, що на вулиці люди його навіть краще впізнають завдяки масці. До слова, на Нацвідборі на Євробачення 2024 носив цей аксесуар, чим і запам'ятався глядачам.

