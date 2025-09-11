Де дивитися новий сезон "Холостяка" та чи будуть безкоштовні онлайн-трансляції

Розповідаємо, чи можна буде дивитися "Холостяка" з Цимбалюком безкоштовно

Вже 17 жовтня відбудеться прем'єра одного з найрейтинговіших шоу країни "Холостяк". Головним героєм нового сезону стане актор Тарас Цимбалюк, який двічі був одружений.

"Телеграф" зв'язався з представниками проєкту "Холостяк" і дізнався, де українцям дивитися свіжі випуски і де вони з'являтимуться найшвидше. Традиційно прем'єра шоу відбудеться на телеканалі СТБ і щотижня виходитиме новий випуск.

Після виходу в ефір, кожна "серія" викладатиметься на офіційних ресурсах каналу: на сайті, YouTube і на телепорталі. Піратських ресурсів СТБ не підтримують.

Головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Відомо, що заявку на участь подавала Мілена Мельничук — скандальна учасниця "Міс Європа 2024", а також імовірна учасниця — Софія Шамія, володарка титулу "Міс Україна 2023". Творці шоу обіцяють, що в цьому сезоні глядачі зможуть побачити історію щирого кохання, як у кіно.

