"Однакові і нецікаві": українці не стримали емоцій щодо ймовірних учасниць нового "Холостяка". Дісталось і герою шоу (фото)

Фанати проєкту розчаровані кастом майбутнього сезону

Днями у мережі з’явився список можливих учасниць 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" каналу СТБ, головним героєм якого став український актор Тарас Цимбалюк. Зірка "Кайдашів" вже був одружений, проте його серце знову відкрите для кохання. Ймовірні претендентки викликали бурхливу реакцію у шанувальників шоу.

Список імен дівчат та їхні профілі в соцмережах оприлюднив блогер-пліткар Богдан Беспалов на YouTube. У коментарях до відео українці висловлюють розчарування кастом нового сезону проєкту.

Річ у тім, що більшість ймовірних учасниць становлять моделі, блогерки та власниці "ідеальних" Інстаграм-сторінок. Фанати зазначають, що у новому "Холостяку" відсутня будь-яка різноманітність щодо дівчат — нібито вони "однакові", "нецікаві" та без індивідуальності.

Ймовірні учасниці нового сезону "Холостяк 2025"

Що пишуть українці за учасниць "Холостяка 2025"

Дісталося і самому Цимбалюку. Нагадаємо, що у 2024 році актор потрапив у гучний скандал з прослуховуванням та розважанням під російські пісні. Пізніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" попросив вибачення перед українцями, проте очистити свою репутацію повністю зірці не вдалося. "Холостяк гірше всього…", — пишуть у мережі.

Варто додати, що серед ймовірних претенденток, які будуть боротися за серце відомого холостяка, є українська модель Софія Шамія — переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2023". Раніше "Телеграф" розповідав, що викладає у мережу дівчина із Київщини.