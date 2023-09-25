Після скандалу названо переможницю "Міс Україна 2023": який вона має вигляд (фото)

У соцмережах дівчина ділиться своєю творчістю та кадрами з численних фотосесій

Конкурс "Міс Україна" назвав переможниць після звинувачень у російських зв’язках учасниць та виключення деяких претенденток. У фіналі "Міс світу" нашу країну представлятиме 18-річна Софія Шамія із Київської області.

Про це повідомляється на сайті конкурсу у понеділок, 25 вересня. Українка вирушить на фінал Miss World 2023, який відбудеться 16 грудня в Індії.

Софія Шамія – студентка економічного факультету Києво-Могилянської академії. Повідомляється, що вона вільно розмовляє англійською мовою, протягом семи років займалася танцями, малює у стилі поп-сюрреалізм. Авторські картини дівчина продавала на аукціоні для збирання грошей на підтримку ЗСУ.

18-річна українка представить країну на "Міс світу" у 2023 році

Софія, судячи з соцмереж, дуже любить фотосесії

Софія навчається на економічному факультеті

Переможниця "Міс Україна 2023" Софія Шамія

На сторінці Instagram Софія публікує кадри з фотосесій. На одній із зйомок вона позує з татом, чоловік одягнений у військову форму. Також ділиться знімками своїх картин.

Крім того, визначено володарку титулу "Міс Земля Україна 2023" — 21-річну Анастасію Феєр із Закарпатської області. Українка виступить у фіналі Miss Earth, що відбудеться 22 грудня у В’єтнамі.

Перемогу у конкурсі "Міс Інтернешнл Україна 2023" здобула 18-річна Софія Згоба, мешканка Львівської області. Вже 26 жовтня у Токіо вона побореться за титул у фіналі Miss International.

Варто додати, що трьох переможниць не було у "чорному списку" Андрія Лузана. Нагадаємо, комік і співзасновник Youtube-каналу "Леви на джипі" звинуватив кількох конкурсанток "Міс Україна 2023" у любові до рф та відсутності громадянської позиції під час повномасштабної війни. Мережа бурхливо відреагувала на інформацію, а кілька учасниць добровільно відмовилися від боротьби за корону. В Instagram на сторінці конкурсу полилося багато хейту, до речі, зараз акаунт "Міс Україна" недоступний.

Раніше в Україні відбувся інший популярний конкурс – національний відбір на Miss Universe. "Міс Всесвіт Україна 2023" стала киянка Ангеліна Усанова, більше про красуню "Телеграф" розповідав у цьому матеріалі.