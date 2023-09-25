После скандала названа победительница "Мисс Украина 2023": как она выглядит (фото)

В соцсетях девушка делится своим творчеством и кадрами с многочисленных фотосессий

Конкурс "Мисс Украина" назвал победительниц после обвинений в российских связях участниц и исключения некоторых претенденток. В финале "Мисс мира" нашу страну будет представлять 18-летняя София Шамия из Киевской области.

Об этом сообщается на сайте конкурса в понедельник, 25 сентября. Украинка отправится на финал Miss World 2023, который состоится 16 декабря в Индии.

София Шамия – студентка экономического факультета Киево-Могилянской академии. Сообщается, что она свободно говорит на английском языке, в течение семи лет занималась танцами, рисует в стиле поп-сюрреализм. Авторские картины девушка продавала на аукционе для сбора денег в поддержку ВСУ.

18-летняя украинка представит страну на "Мисс мира" в 2023 году

София, судя по соцсетям, очень любит фотосессии

София учится на экономфаке

Победительница "Мисс Украина 2023" София Шамия

На странице в Instagram София публикует кадры с фотосессий. На одной из съемок она позирует с папой, мужчина одет в военную форму. Также делится снимками своих картин.

Кроме того, определена обладательница титула "Мисс Земля Украина 2023" — 21-летняя Анастасия Феэр из Закарпатской области. Украинка выступит в финале Miss Earth, который состоится 22 декабря во Вьетнаме.

Победу в конкурсе "Мисс Интернешнл Украина 2023" получила 18-летняя София Згоба, жительница Львовской области. Уже 26 октября в Токио она поборется за титул в финале Miss International.

Стоит добавить, что трех победительниц не было в "черном списке" Андрея Лузана. Напомним, комик и сооснователь Youtube-канала "Львы на джипе" обвинил нескольких конкурсанток "Мисс Украина 2023" в любви к рф и отсутствии гражданской позиции во время полномасштабной войны. Сеть бурно отреагировала на информацию, а несколько участниц добровольно отказались от борьбы за корону. В Instagram на странице конкурса полилось много хейта, к слову, сейчас аккаунт "Мисс Украина" недоступен.

Ранее в Украине состоялся другой популярный конкурс красоты – национальный отбор на Miss Universe. "Мисс Вселенная Украина 2023" стала киевлянка Ангелина Усанова, больше о красавице "Телеграф" рассказывал в этом материале.