Фотосесія з татом-добровольцем, подорожі й картини: що постить в Instagram "Міс Україна 2023" Софія Шамія (фото)

Соціальні мережі дівчина використовує не лише для висвітлення свого життя, а й для збору коштів на підтримку України.

Переможницею конкурсу "Міс Україна 2023" стала 18-річна киянка Софія Шамія. Студентка Києво-Могилянської академії, майбутня економістка та художниця у стилі поп-сюрреалізм активно веде соцмережі.

"Телеграф" розповідає, чим ділиться представниця нашої країни на конкурсі "Міс світу" (Miss World 2023) у Instagram. Фінал, нагадаємо, відбудеться вже 16 грудня в Індії.

Так, на сторінці дівчині багато кадрів із фотосесій. Софія позує і в студії, і на природі.

Власниця титулу "Міс Україна" у 2023 році

У Софії є палестинське коріння

Одна з улюблених фотосесій дівчини

Ефектний знімок Софії у Японії

Нині Софіє 18 років

Яскрава зйомка в етностилі

Стильний образ "Міс Україна 2023"

Варто додати, що дівчина, ймовірно, любить подорожі. У її профілі багато знімків із Японії.

"Міс Україна 2023" зрідка розповідає про свою родину. На її сторінці розміщені чудові знімки з татом. Якщо судити з напису на шевроні, батько Софії служить у Добровольчому формуванні територіальної громади. За словами дівчини, через війну тато частково осліп. Зазначимо, що у Софії палестинське коріння, в соцмережі вона закликає до звільнення Палестини.

Папа Софії осліп через війну

Декілька публікацій киянки присвячені подіям повномасштабної російсько-української війни. Софія публікувала інформацію про збори для допомоги армії, а також постраждалим жінкам та дітям, тваринам. Крім того, дівчина продає з благодійною метою свої картини.

У "шапці" профілю зазначено, що Софія володіє брендом суконь та співзаснувала кафе японської кухні у Львові. До речі, партнер Софії з бізнесу – волонтер із Японії. На сторінці хлопця є спільний знімок із українкою. Тоді як дівчина в соцмережі не вказує, чи перебуває зараз у стосунках.

Instagram-сторінка "Міс України 2023"

Софія з волонтером з Японії та партнером з бізнесу

Раніше "Телеграф" розповідав, що навколо конкурсу "Міс Україна" у 2023 році спалахнув скандал. Комік Андрій Лузан звинуватив кількох учасниць у зв’язках із країною-агресором. Організатори пообіцяли розібратися, проте виключили не всіх претенденток, до яких виникли питання у мережі.