Фотосессия с папой-добровольцем, путешествия и картины: что постит в Instagram "Мисс Украина 2023" София Шамия (фото)

Социальные сети девушка использует не только для освещения своей жизни, а и сбора средств в поддержку Украины

Победительницей конкурса "Мисс Украина 2023" стала 18-летняя киевлянка София Шамия. Студентка Киево-Могилянской академии, будущий экономист и художница в стиле поп-сюрреализм активно ведет соцсети.

"Телеграф" рассказывает, чем делится представительница нашей страны на конкурсе "Мисс мира" (Miss World 2023) в Instagram. Финал, напомним, состоится уже 16 декабря в Индии.

Так, на странице девушке много кадров с фотосессий. София позирует и в студии, и на природе.

Обладательница титула "Мисс Украина" в 2023 году

У Софии есть палестинские корни

Одна из любимых фотосессий девушки

Эффектный снимок Софии в Японии

Сейчас Софие 18 лет

Яркая съемка в этностиле

Стильный образ "Мисс Украина 2023"

Стоит добавить, что девушка, вероятно, любит путешествия. В ее профиле много снимков из Японии.

"Мисс Украина 2023" изредка рассказывает о своей семье. На ее странице размещены красивые снимки с папой. Если судить по надписи на шевроне, отец Софии служит в Добровольческом формировании территориальной общины. По словам девушки, в связи с войной папа частично ослеп. Отметим, что у Софии палестинские корни, в соцсети она призывает к освобождению Палестины.

Папа Софии ослеп из-за войны

Несколько публикаций киевлянки посвящены событиям полномасштабной российско-украинской войны. София публиковала информацию про сборы для помощи армии, а также пострадавшим женщинам и детям, животным. Кроме того, девушка продает в благотворительных целях свои картины.

В "шапке" профиля указано, что София владеет брендом платьев и соосновала кафе японской кухни во Львове. К слову, партнер Софии по бизнесу – волонтер из Японии. На странице парня есть совместный снимок с украинкой. Тогда как девушка в соцсети не указывает, находится ли сейчас в отношениях.

Instagram-страница "Мисс Украины 2023"

София с волонтером из Японии и партнером по бизнесу

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вокруг конкурса "Мисс Украина" в 2023 году разгорелся скандал. Комик Андрей Лузан обвинил нескольких участниц в связях со страной-агрессором. Организаторы пообещали разобраться, однако исключили не всех претенденток, к которым возникли вопросы в сети.