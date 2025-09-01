"Одинаковые и неинтересны": украинцы не сдержали эмоций по поводу вероятных участниц нового "Холостяка". Досталось и герою шоу (фото)

Фанаты проекта разочарованы кастом будущего сезона

На днях в сети появился список возможных участниц 14 сезона романтического реалити "Холостяк" канала СТБ, главным героем которого стал украинский актер Тарас Цымбалюк. Звезда "Кайдашев" уже был женат, однако его сердце снова открыто для любви. Вероятные претендентки вызвали бурную реакцию поклонников шоу.

Список имен девушек и их профили в соцсетях обнародовал блогер-сплетник Богдан Беспалов на YouTube. В комментариях к видео украинцы выражают разочарование кастом нового сезона проекта.

Дело в том, что большинство вероятных участниц составляют модели, блогерши и обладательницы "идеальных" страниц. Фанаты отмечают, что в новом "Холостяке" отсутствует какое-либо разнообразие по отношению к девушкам — якобы они "одинаковые", "неинтересные" и без индивидуальности.

Вероятные участницы нового сезона "Холостяк 2025"

Что пишут украинцы за участниц "Холостяка 2025"

Досталось и самому Цимбалюку. Напомним, что в 2024 году актер попал в громкий скандал с прослушиванием и развлечениями под российские песни. Позже звезда сериала "Поймать Кайдаша" извинился перед украинцами, однако очистить свою репутацию полностью звезде не удалось. "Холостяк хуже всего…", — пишут в сети.

Стоит добавить, что среди вероятных претенденток, которые будут бороться за сердце известного холостяка, есть украинская модель София Шамия – победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2023". Ранее "Телеграф" рассказывал, что выкладывает в сеть девушка из Киевщины.