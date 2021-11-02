"Шпаренко, Бейко и Нещерат": испанские СМИ поиздевались над составом "Динамо" (фото)

Испанские журналисты вновь удивили написанием фамилий украинских игроков.

Перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Динамо" — "Барселона" авторитетное испанское издание sport.es начудило с написанием фамилий украинских футболистов.

Sport.es опубликовал свою версию ориентировочных стартовых составов команд.

На картинке с изображением составов команд засветились таким видные украинские футболисты как Бейко (Денис Бойко) и Нещерат (Руслан Нещерет), а в основу киевлян, по мнению испанских журналистов, попадет Шпаренко (Николай Шапаренко). Кроме того, журналисты добавили Виталия Миколенко в основу киевлян, хотя тот травмировался в кубковой игре с "Мариуполем" (2:3) и пропустит 2 недели.

Ориентировочные составы команд по версии sport.es:

Ориентировочные составы "Динамо" и "Барселоны" по версии sport.es

Добавим, эпопея с подобными ошибками испанских журналистов началась еще во времена выступлений нашей команды в Лиге наций. К примеру, редакторы Marca в состав сборной Украины ставили Караве, а не Караваева и Цыникова, а не Цыганкова.

Матч "Динамо" — "Барселона" состоится в среду, 2 ноября. Ранее "Телеграф" рассказывал о прогнозе букмекеров на это противостояние.