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Стали известны составы "Динамо" и "Барселоны" на матч Лиги чемпионов (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" попробует сегодня забить первый мяч в турнире Новость обновлена 02 ноября 2021, 21:02
"Динамо" попробует сегодня забить первый мяч в турнире

В нападении с первых минут выйдет Денис Гармаш.

"Динамо" и "Барселона" определились с составами на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Главный тренер киевлян Мирча Луческу в этот раз решил выпустить с первых минут Дениса Гармаша на острие атаки. Из-за травмы у украинского клуба встречу пропускает Виталий Миколенко.

"Динамо": Бущан — Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера — де Пена Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский — Гармаш.

Запасные: Бойко, Бурда, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Витиньо, Тымчик, Шкурин, Антюх.

"Барселона": тер Штеген — Альба, Лангле, Гарсия, Мингеса — Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес — Депай, Фати, Педри.

Запасные: Нету, Пенья, Дест, Араухо, Путч, Дембеле, Демир, Коутиньо, Л. де Йонг, Умтити, Бальде, Санс.

"ДИНАМО" — "БАРСЕЛОНА": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Как ранее сообщал "Телеграф", испанские СМИ поиздевались над составом киевлян в предматчевых материалах.

Теги:
#Лига Чемпионов #Барселона #ФК Динамо (Киев)
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