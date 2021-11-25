"Момент истины" для сборной Украины: прямая трансляция жеребьевки раунда плей-офф ЧМ-2022

Украинцы в ожидании хорошего жребия.

В пятницу, 26 ноября, сборная Украины по футболу, которая пробилась в плей-офф квалификации на ЧМ-2022, узнает имя соперника по полуфиналу отбора. Церемония жеребьевки состоится в Цюрихе (Швейцария), начало — в 18:00 по киевскому времени.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия.

На жеребьевке стыковых матчей Европейской квалификации будут определены составы пар, которые поборются за заветные путевки на Мундиаль в Катаре.

До жеребьевки сборные были поделены на две корзины согласно своим успехам в отборочном турнире (количество набранных очков и другие показатели).

Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия

Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия

Схема отбора на ЧМ-2022 по футболу через раунд плей-офф

В первой части раунда плей-офф команды с первой корзины сыграют со сборными со второй, при чем игра будет проходить на территории коллектива из 1-й корзины. Шесть сборных выйдут в три финала квалификации, где и будут разыграны три последние путевки на ЧМ-2022 от Европы. Таким образом, для успешного преодоления отборочного турнира нашей команде надо выиграть два матча. Полуфинал и финал квалификации пройдут в марте 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022.