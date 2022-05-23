Шевченко, Мессі, Самюель Ето'О та інші зірки футболу проведуть благодійний матч, щоб підтримати українців

У минулому зірковий нападник, а згодом головний тренер збірної України Андрій Шевченко планує знову вийти на футбольне поле, щоб підтримати українських переселенців. 23 травня о 21:45 на стадіоні Сан-Сіро у Мілані відбудеться благодійним матч, метою якого є збір коштів для підтримки протидії будь-якій дискримінації та для забезпечення потреб українських переселенців, які вимушено залишили свій дім через воєнне вторгнення росії.

Організатором поєдинку є Самюель Ето'О – ексфорвард "Інтера" та "Барселони". Окрім зіркового українця, у матчі також візьмуть участь Ліонель Мессі, Жуліо Сезар, Хав’єр Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібала, Веслі Снейдер.

Зробити власний прогноз на результат благодійного матчу та додати драйву до перегляду зіркового поєдинку можна на платформі першого легального букмекераParimatch Ukraine Parimatch Ukraine.

Беремо приклад із Шеви та підтримуємо Україну!

Варто зауважити, що Андрій Шевченко ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну відкрито виступив на підтримку своєї батьківщини та закликав усіх об'єднатися перед агресією.

Вже після початку війни Шева вирішив особисто допомогти українцям та прийняти у себе вдома у передмісті Лондона дітей-біженців.