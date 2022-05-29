"Феерический клоун": российский переговорщик пришел на футбол в кепке Putin Team с буквой Z из георгиевской ленты (видео)
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Политик заявил, что пришел в "правильной" кепке
Глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента рф Владимир Мединский засветился на финале Кубка россии по футболу "Спартак" (Москва) — "Динамо" (Москва).
Об этом сообщает "РИА Новости Спорт".
Переговорщик пришел на стадион в кепке с надписью Putin Team, а также буквой Z из георгиевской ленты. Политик заявил, что это "правильная" кепка.
В сети высмеяли Мединского, а один из пользователей назвал политика "феерическим клоуном".
Отметим, в итоге "Спартак" победил "Динамо" со счетом 2:1.
Добавим, что в последний раз переговорщики москвы и Киева встречались в Стамбуле в конце марта.
Напомним, в середине апреля Верховная Рада Украины официально запретила символику российских оккупантов, включая символы войны V и Z. Позднее президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о запрете символики россии, документ был отправлен на доработку. 22 мая ВР проголосовала за закон, который предусматривает запрет в Украине российской символики, связанной с оккупационной армией.