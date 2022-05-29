"Феерический клоун": российский переговорщик пришел на футбол в кепке Putin Team с буквой Z из георгиевской ленты (видео)

Политик заявил, что пришел в "правильной" кепке

Глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента рф Владимир Мединский засветился на финале Кубка россии по футболу "Спартак" (Москва) — "Динамо" (Москва).

Об этом сообщает "РИА Новости Спорт".

Переговорщик пришел на стадион в кепке с надписью Putin Team, а также буквой Z из георгиевской ленты. Политик заявил, что это "правильная" кепка.

В сети высмеяли Мединского, а один из пользователей назвал политика "феерическим клоуном".

В сети высмеяли появление Мединского в кепке с буквой Z

Отметим, в итоге "Спартак" победил "Динамо" со счетом 2:1.

Добавим, что в последний раз переговорщики москвы и Киева встречались в Стамбуле в конце марта.

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Напомним, в середине апреля Верховная Рада Украины официально запретила символику российских оккупантов, включая символы войны V и Z. Позднее президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о запрете символики россии, документ был отправлен на доработку. 22 мая ВР проголосовала за закон, который предусматривает запрет в Украине российской символики, связанной с оккупационной армией.