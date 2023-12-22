Помолвленный Узелков заинтриговал фото с красавицей-брюнеткой

После скандального развода с Мариной Боржемской боксер нашел новую любовь

Известный украинский боксер-профессионал и персональный тренер Вячеслав Узелков решил покинуть список завидных холостяков. Недавно мужчина заявил о помолвке, но свою возлюбленную раскрывать звезда не спешит. Интересно, что в прошлом году Узелков уже сообщал, что женится.

У сторис Инстаграма Вячеслав поделился забавным совместным фото с незнакомкой — красивой брюнеткой, которую зовут, судя по имени в аккаунте девушки, Анастасия Скрыпник. На снимке девушка только запостила ник боксера и поставила горящее сердечко.

Напомним, что в первом браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской Вячеслав Узелков прожил 22 года. Супруги даже вместе были тренерами в популярном шоу "Зважені та щасливі" телеканала СТБ. О расставании знаменитостей стало известно в 2018 году. В браке у супругов появилось двое детей – дочь Оливия и сын Роберт.

Вячеслав Узелков с красивой незнакомкой

После скандального развода паре не удалось сохранить дружеские отношения. Они неохотно делились деталями самого процесса. По словам экс-боксера, он не сумел сдержать свою ревность. Именно это и стало причиной его развода с Мариной. Боржемская уклончиво отмалчивалась и лишь признавалась, что "накопилось много всего".

Узелков и Боржемская прожили в браке 22 года

Ранее мы сообщали, что Марина Боржемская показалась в объятиях мужчины. Поклонники 43-летней звезды увидели на фото больше, чем просто дружбу.