Были в браке 22 года, но развелись со скандалом: как выглядят экс-жена и дети покойного Вячеслава Узелкова (фото)

Марина Боржемская и родной сын почтили память боксера

В субботу, 9 ноября, стало известно о смерти украинского боксера Вячеслава Узелкова. Спортсмену было всего лишь 45 лет. Весной мужчина перенес сложную операцию на сердце, а позже получил II группу инвалидности. О самой причине смерти не говорится.

Узелков более 20 лет был женат на спортсменке и бывшем тренере проекта "Зважені та щасливі" Марине Боржемской. В этих отношениях на свет появились двое детей — сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году супруги развелись.

Скандальный развод, абьюз и упреки

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская были в отношениях 22 года. Боксер неоднократно признавался, что семья всегда была главным приоритетом в его жизни. Супруги никогда не скрывали своего счастья от поклонников: они часто делились семейными фото в социальных сетях и появлялись вместе на светских мероприятиях. О расставании пары стало известно в конце 2018 года.

Супруги воспитывали двоих детей

Марина Боржемская была с Вячеславом Узелковым больше 20 лет

После развода пара так и не смогла сохранить дружеские отношения. О подробностях процесса они рассказывали неохотно. Узелков признался, что не смог справиться с ревностью, и именно это привело к расставанию с Мариной. Боржемская же предпочитала не вдаваться в детали, лишь отметив, что "накопилось много всего".

В январе 2024 года Боржемская рассказала в интервью "Слава+", что у нее с Узелковым были абьюзивные отношения. "У меня абьюзинг был больше не в том, чтобы поднять руку. Это моральный абьюзинг. Это какая-то моя жертвенность, это ответственность за то: "а что он без меня будет", "как он без меня", — поделилась ранее Марина.

Летом этого года Вячеслав обвинил бывшую жену в том, что из-за нее не общался с матерью 20 лет. "У моей мамы день рождения. Ей 75 лет, из них 20 лет, когда был женат, я с ней не общался. Выводы делайте сами", — заявил боксер в своем Инстаграме.

Обращение сына к отцу

В конце лета 2024 года старший сын Роберт публично обвинил Узелкова в унижениях. Якобы его отец угрожал семье и оскорблял их словесно. "Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников – это нормально для него, обзывать меня – тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи – тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда делал зло", — писал парень.

После этого Марина Боржемская поддержала сына и поблагодарила его за смелость. Сегодня Роберт почтил память отца словами: "Какими бы не были у нас отношения, все равно больно и неприятно".

Также почтила память покойного экс-мужа и Марина. "Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, я благодарна ему за все", — написала Боржемская в Инстаграме, выключив предварительно комментарии.

Жизнь после развода

В 2021 году Узелков участвовал в шоу "Одруження наосліп" с Юлией Черницкой (7 сезон, 1 выпуск). В итоге он отдал кольцо Юлии, признавшись, что все еще испытывает чувства к бывшей жене Марине.

В 2022 году бывший боксер сообщал, что женится, а в декабре 2023 года Вячеслав показал совместное фото с красивой незнакомкой. Впрочем, с кем был и был ли в отношениях спортсмен — неизвестно.