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"Я всегда буду рядом": Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)

"Я всегда буду рядом": Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
10:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

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В конце 2018 года стало известно о разводе Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова.

По случаю 1-го сентября Боржемская и Узелков воссоединились и вместе провели детей в школу.

Боржемская после воссоединения с Узелковым растрогала признанием: "Моя милая и родная девочка, вот и настал этот день, 1 сентября. Хочу, чтобы для тебя школа была в радость и удовольствие. Это новый увлекательный этап в жизни. Уверена – ты справишься. А знаешь почему? Потому что у тебя есть характер, стремление, сила, желание и надежная опора – семья. Я всегда буду рядом. Всех первоклашек и не только, с днем знаний. А вы помните свой первый поход во взрослую школьную жизнь?" – написала Боржемская в Instagram.

 
 
 
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Моя милая и родная девочка, вот и настал этот день , 1 сентября . Хочу чтобы для тебя школа, была в радость и удовольствие . Это новый увлекательный этап в жизни. Уверена - ты справишься. А знаешь почему)? Потому что у тебя есть характер, стремление, сила , желание и надёжная опора - семья. Я всегда буду рядом. . Всех первоклашек и не только, с днём знаний . . А вы помните свой первый поход во взрослую школьную жизнь ? #боржемская #боржемскаямарина #школа #1сентября #первоклашка #знания

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

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"Мариша, поздравляю! Вот наши доченьки и первоклассницы, даже не верится", "Мариночка, поздравляю Оливочку и Роберта с днем знаний. Желаю и вам, и вашим деткам огромного терпения и удачи в учебе", "Поздравляю. Пускай учеба будет интересной и легкой. В добрый час, а родителям терпения на все 12 лет" – прокомментировали трогательное фото поклонники.

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День знаний, Вячеслав Узелков, 1 сентября, Марина Боржемская.
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