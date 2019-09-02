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Учиться никогда не поздно: Полиграф ШарикOFF стал студентом украинского вуза

Учиться никогда не поздно: Полиграф ШарикOFF стал студентом украинского вуза
20:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Первого сентября рэпер Серега начал обучение в Харьковском авиационном институте.

Рэпер Серега, известный также как Полиграф ШарикOFF, стал студентом Харьковского авиационного института. Об этом стало известно из Instagram страницы учебного заведения, которое опубликовало фото рэпера во время подачи документов.

Первого сентября рэпер Серега начал обучение в Харьковском авиационном институте на магистратуре на заочном отделении.

К слову, журналистам подтвердили, что Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) 13 августа подал документы в приемную комиссию. Полиграф ШарикOFF стал студентом заочного отделения факультета самолетостроения. В университете добавили, что артист - фанатик авиации.

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Стоит отметить, что Серега уже не впервые пытается получить высшее образование. Два года он учился в родном Гомеле в университете имени Франциска Скорини, потом пять лет изучал экономику и политологию в Германии, однако из-за музыкальной карьеры он не смог получить диплом.

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Рэпер Серега, ХАИ, Харьковский авиационный институт, Полиграф ШарикOFF.
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