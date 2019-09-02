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Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)

Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
10:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Первый день нового учебного года стал особенным для многих украинских семей, чьи дети первый раз пошли в школу, в том числе и для семьи президента Владимира Зеленского.

Сын Президента Владимира Зеленского Кирилл пошел в первый класс. Об этом сообщила супруга Президента Елена Зеленская на своей странице в Instagram.

"Сегодня утро для нашей семьи особенное. Букварь, тетради, карандаши. Вроде ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В следующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще — будет озорничать, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным", - написала первая леди.

Она уверена, что сын президентской четы не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране перемен. 

 
 
 
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Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

"Наши дети — поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание", - добавила она.

Елена Зеленская трогательно поздравила свою дочь с днем рождения 

Зеленская надеется, что дети полюбят школу, будут учиться охотно, а затем выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны.

"Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - подчеркнула супруга Президента.

Как известно, президентская чета Владимир и Елена Зеленская имеют двух детей - старшую дочь Александру и младшего сына Кирилла.

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Все по теме:

Украина, Учебный год, Сентябрь, Президент Украины, Владимир Зеленский, первый клас, Сентябрь 2019, Первое сентября 2019.
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