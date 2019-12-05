Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Новости шоу бизнеса:Премия была вручена в среду, 4 декабря, в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение", вручение которой состоялось в Стокгольме 4 декабря.

Об этом сообщила в Twitter сама Тунберг.

"Имею особую честь получить эту ночь награду "За целесообразное жизнеобеспечение". Я сейчас душой с вами в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Необходимо подчеркнуть, что экоактивистка не смогла лично присутствовать на церемонии вручения награды, поскольку находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Поэтому премию за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future, которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента.

Incredibly honoured to receive the @rightlivelihood award tonight. I’m there in Stockholm with you in spirit!! https://t.co/CJIdfMJ7dG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 4, 2019

Награда - своеобразное дополнение к Нобелевской номинации, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, которые остаются не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля.

Тунберг, которая ранее в этом году также была номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования, касающиеся неотложных климатических мер". Денежная составляющая премии - 1 млн крон (105 тыс. долларов). Одна из отличительных черт награды состоит в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.