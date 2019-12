Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение", вручение которой состоялось в Стокгольме 4 декабря.

Об этом сообщила в Twitter сама Тунберг.

"Имею особую честь получить эту ночь награду "За целесообразное жизнеобеспечение". Я сейчас душой с вами в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Необходимо подчеркнуть, что экоактивистка не смогла лично присутствовать на церемонии вручения награды, поскольку находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Поэтому премию за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future, которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента.

Incredibly honoured to receive the @rightlivelihood award tonight. I’m there in Stockholm with you in spirit!! https://t.co/CJIdfMJ7dG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 4, 2019