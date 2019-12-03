Скачать
Вторник, 03.12.2019
Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг
Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг
Рада сняла государственную монополию на производство спирта
Рада сняла государственную монополию на производство спирта
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа
Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа

Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа

Смотрите фото (3)
Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа
18:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Уже через два месяца в Лос-Анджелесе отгремит одна из самых ожидаемых церемоний награждения как для кинематографа, так и для его фанатов – Оскар-2020.

В этом году он пройдет 9 февраля 2020 года. Поскольку ажиотаж вокруг американской премии только набирает обороты, предлагаем вам интересные факты о предстоящей церемонии.

Церемония рождения Оскар проводится в кинематографе США с 1929 года, что не может не свидетельствовать о ее статусности, престижности и авторитетности. Тот, кто получит знаменитую статуэтку – обречен на взлеты в карьере, востребованность и мгновенное увеличение популярности.

Несмотря на почти столетние каноны, которые присущи только Оскару, организаторы кинопремии любят добавлять перчинку и совершенствовать церемонию награждения с каждым годом. К примеру, прошлогодняя премия впервые за последние 30 лет прошла без ведущего. Поэтому, чем удивит Оскар 2020 – читайте дальше.

Дата и место проведения Оскара-2020

С 2001 года церемония награждения Оскар неизменно проходит в театре "Долби" (Dolby Theatre), в Лос-Анджелесе. Помещение, которое стало постоянной ареной проведения популярной кинопремии, может вместить около 3400 человек.

Так, в этом году знаменитый театр вновь будет принимать всех причастных к Оскару-2020 уже 9 февраля 2020 года.

Перечень событий Оскара-2020

Объявление шорт-листа Оскара-2020 – 16 декабря 2019 года

Голосование номинаций (начало) – 2 января 2020 года

Голосование номинаций (завершение) – 7 января 2020 года

Объявление номинантов – 13 января 2020 года

Завтрак номинантов – 27 января 2020 года

Начало окончательного голосования – 30 января 2020 года

Завершение окончательного голосования – 4 февраля 2020 года

92-я церемония награждения премии Оскар – 9 февраля 2020 года

Опять без ведущего?

Кажется, американцы оценили проведение Оскара-2019 без ведущего, ведь все, кто были причастны к кинопремии, создали незабываемую атмосферу без помощи развлекательной персоны.

Несмотря на то, что руководитель ABC Entertainment Кэри Бурк заявила, что организаторы Оскара не хотят привязываться к новому формату, кандидатура комика и телеведущего Джимми Киммела на роль ведущего была отклонена. Добавим, что в 2017 и 2018 годах именно он проводил церемонию награждения Оскар. А в 2019 году Кевин Гарт сам отказался вести премию из-за того, что американское общество могло неоднозначно воспринять его шутки о гомосексуализме.

Изменены названия номинаций

В апреле 2019 года, незадолго после объявления лауреатов Оскара-2019, организаторы кинопремии объявили нововведенные правила относительно следующей церемонии награждения. Обновления коснулись названий категорий, которые много лет подряд были неизменными и, как считают руководители, несколько устаревшими. К примеру слово "иностранный" употребляется все реже, поэтому единогласно было принято решение заменить его. Так, номинация "Лучший иностранный фильм" (Foreign Language Film) был переименован в "Международный художественный фильм" (International Feature Film).

Увеличение номинантных мест в отдельных категориях

Кроме измененных названий номинаций, на которые претендуют популярные ленты, организаторы Оскара-2020 заявили, что в отдельных категориях премии за победу смогут побороться больше картин. Так, номинация "Грим и прически" увеличила количество фильмов с трех до пяти, а шорт-лист – с семи до десяти.

Оскар для Украины

Напомним, что в первый лонг-лист Оскара-2020 попала нашумевшая украинская лента "Домой", режиссером которой выступил Нариман Алиев. Сюжет фильма разворачивается вокруг крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело обратно и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций. Однако попадет ли лента "Домой" в шорт-лист и основные номинации Оскара-2020, мы узнаем 16 декабря 2019 года и 13 января 2020 года.

Ограничения для участников

Объявлены победители Fashion Awards 2019

"Хочешь получить желаемую статуэтку Оскар? Соблюдай все правила", - как-то так можно описать нововведенные правила организаторами кинопремии 2020 года. Весной 2019 года они заявили, что ленты, которые будут претендовать на статуэтки в номинациях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм", должны представляться только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где, собственно, будет проходить знаменитая церемония награждения Оскар-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Фильмы, Кино, Оскар, Премии, Кинопремии, Оскар 2020, Первые претенденты на Оскар-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
02 Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)
03 Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
04 Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
05 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Макрон до сих пор считает, что &quot;мозг НАТО&quot; умер
Макрон до сих пор считает, что "мозг НАТО" умер
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 декабря 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 декабря 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь