Объявлены победители Fashion Awards 2019

Новости шоу бизнеса:Премия Fashion Awards 2019 является отличной поддержкой молодых дизайнеров, чьи имена еще не известны миру.

2 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения премии Fashion Awards 2019. В Великобританию приехало немало голливудских звезд, которые публично поддержали своих фаворитов в номинациях. А вот Наоми Кэмпбелл в очередной раз назвали "иконой стиля".

Ежегодно в королевском Albert Hall отмечают лучших дизайнеров и моделей года. Победителей выбирают независимые эксперты, которые учитывают достижения в индустрии моды и последние коллекции модельеров.

Победители Fashion Awards 2019: список

Дизайнер года – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Лучший дизайнер аксессуаров – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Бренд года – Bottega Veneta

Лучший британский дизайнер женской одежды – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Лучший британский молодой дизайнер женской одежды – Реджина Пио (Rejina Pyo)

Лучший британский молодой дизайнер мужской одежды – Беттани Уильямс (Bethany Williams)

Модель года – Адут Акеч

Городской люксовый бренд – Fenty

Руководитель бизнеса – Ремо Руффини, Moncler

Икона стиля – Наоми Кэмпбелл

В 2019 году немало модельеров получили награды. В частности, лауреатом премии Fashion Awards 2019 стала Рианна, которая имеет успешный бельевой бренд. А вот настоящим триумфатором вечера можно легко назвать креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, который завоевал победу в нескольких номинациях. Кто еще может похвастаться фэшн-премией – смотрите в списке.