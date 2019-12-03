Объявлены победители Fashion Awards 2019

2 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения премии Fashion Awards 2019. В Великобританию приехало немало голливудских звезд, которые публично поддержали своих фаворитов в номинациях. А вот Наоми Кэмпбелл в очередной раз назвали "иконой стиля".
Ежегодно в королевском Albert Hall отмечают лучших дизайнеров и моделей года. Победителей выбирают независимые эксперты, которые учитывают достижения в индустрии моды и последние коллекции модельеров.
Победители Fashion Awards 2019: список
Дизайнер года – Дэниел Ли (Bottega Veneta)
Лучший дизайнер аксессуаров – Дэниел Ли (Bottega Veneta)
Бренд года – Bottega Veneta
Лучший британский дизайнер женской одежды – Дэниел Ли (Bottega Veneta)
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@BottegaVeneta wins the Brand of the Year Award, presented by @rosiehw. Shot by @misanharriman #FashionAwards
Лучший британский молодой дизайнер женской одежды – Реджина Пио (Rejina Pyo)
Лучший британский молодой дизайнер мужской одежды – Беттани Уильямс (Bethany Williams)
Модель года – Адут Акеч
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2019 “MODEL OF THE YEAR” Meet the south Sudanese refugee who comes from nothing, who become your 2019 “Model of The Year” last night at the @britishfashioncouncil I FUCKING DID IT!!!
Публикация от Adut Akech Bior (@adutakech)
Городской люксовый бренд – Fenty
Руководитель бизнеса – Ремо Руффини, Moncler
Икона стиля – Наоми Кэмпбелл
В 2019 году немало модельеров получили награды. В частности, лауреатом премии Fashion Awards 2019 стала Рианна, которая имеет успешный бельевой бренд. А вот настоящим триумфатором вечера можно легко назвать креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, который завоевал победу в нескольких номинациях. Кто еще может похвастаться фэшн-премией – смотрите в списке.