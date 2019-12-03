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Объявлены победители Fashion Awards 2019

Объявлены победители Fashion Awards 2019
15:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Премия Fashion Awards 2019 является отличной поддержкой молодых дизайнеров, чьи имена еще не известны миру.

2 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения премии Fashion Awards 2019. В Великобританию приехало немало голливудских звезд, которые публично поддержали своих фаворитов в номинациях. А вот Наоми Кэмпбелл в очередной раз назвали "иконой стиля".

Ежегодно в королевском Albert Hall отмечают лучших дизайнеров и моделей года. Победителей выбирают независимые эксперты, которые учитывают достижения в индустрии моды и последние коллекции модельеров. 

Победители Fashion Awards 2019: список

Дизайнер года – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Лучший дизайнер аксессуаров – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Бренд года – Bottega Veneta

Лучший британский дизайнер женской одежды – Дэниел Ли (Bottega Veneta) 

 
 
 
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@BottegaVeneta wins the Brand of the Year Award, presented by @rosiehw. Shot by @misanharriman #FashionAwards

Публикация от British Fashion Council (@britishfashioncouncil)

Лучший британский молодой дизайнер женской одежды – Реджина Пио (Rejina Pyo)

Лучший британский молодой дизайнер мужской одежды – Беттани Уильямс (Bethany Williams)

Модель года – Адут Акеч 

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Городской люксовый бренд – Fenty

Руководитель бизнеса – Ремо Руффини, Moncler

Икона стиля – Наоми Кэмпбелл

В 2019 году немало модельеров получили награды. В частности, лауреатом премии Fashion Awards 2019 стала Рианна, которая имеет успешный бельевой бренд. А вот настоящим триумфатором вечера можно легко назвать креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, который завоевал победу в нескольких номинациях. Кто еще может похвастаться фэшн-премией – смотрите в списке.

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Знаменитости, Премии, Победители Fashion Awards 2019, Fashion Awards 2019, Fashion Awards.
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