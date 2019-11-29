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Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)

Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)

Смотрите фото (4)
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)
14:48 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Главную корону международного конкурса красоты Miss / Ms Summer International 2019 получила украинка Анна Гаврилив.

В 2019 году конкурс проходил с 23 по 30 ноября в столице Филиппин Маниле.

33-летняя уроженка Львова Анна Гаврилив сообщила столь радостную новость на своей странице в Фейсбук.

Победа в конкурсе красоты – это не только о ногах, но и о голове, не только о выходе на подиум, но и о всем пути "до". Потому что докторами наук становятся не самые умные, лидерами мнений – не самые мудрые, королевами – не самые красивые. А те, что имеют силу идти до конца, – написала Анна.

Девушка считает, что участие в таких конкурсах - не для "фиф", а для сильных и стойких женщин. Ведь нужно быть очень сильной, чтобы найти в себе силы выставить себя на показ.Также она уверенна, что подобные конкурсы демонстрируют не только красоту женщины, а и ее ум.

Заметим, что Анна является руководителем благотворительного фонда "Спадщина.ua", где работает над сохранением памяток Украины, а также опекает Поморянский замок.

Фонд Гаврилив собирает средства для реставрации культурных памяток.

Победительницу также поздравила директор конкурса красоты "Миссис Восточная Европа" Уляна Оксенюк на своей странице в социальной сети.

Miss International 2019: победила ли украинка (Фото, Видео)

Данный конкурс создан для популяризации туристических направлений стран, из которых приезжают участницы. Звание Miss Summer International получает та девушка, которая лучше всего продвигает социальные и культурные кампании своей страны, а также успешно освещает ее туристические направления, природные ресурсы и обычаи.

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Победа, Конкурс красоты, Украинка, Miss / Ms Summer International 2019, Ms Summer International.
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