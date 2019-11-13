Miss International 2019: победила ли украинка (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:В среду, 12 ноября, в Токио состоялся финал конкурса "Miss International 2019".

Вчера, в японской столице прошел финал конкурса красоты "Miss International 2019". За титул боролись многие девушки из разных стран.

Привезла ли с собой победу представительница от Украины Марина Киосе? К сожалению нет.

По результатам международного жюри победительницей ежегодного конкурса стала 25-летняя таиландка Бинт Сайрисорн. Известно только то, что девушка является дипломированным фармацевтом и работает в модельной сфере.

А вот наша харьковчанка не вошла в число 15 финалисток. Но Марина не расстраивается и благодарит всех за поддержку: "Друзья, хочу сказать большое спасибо каждому за поддержку. С первого дня я получаю огромное количество сообщений с теплыми и вдохновляющими словами! Посылаю вам поцелуй из моего сердца и Токио".

Напомним, что Марина Киосе стала победительницей украинского конкурса красоты "Мисс Украина 2019". Тогда ее победа обернулась небольшим скандалом, ведь ее старшая сестра, Виктория Киосе, оказалась директором конкурса.