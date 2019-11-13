Miss International 2019: победила ли украинка (Фото, Видео)

Вчера, в японской столице прошел финал конкурса красоты "Miss International 2019". За титул боролись многие девушки из разных стран.
Привезла ли с собой победу представительница от Украины Марина Киосе? К сожалению нет.
По результатам международного жюри победительницей ежегодного конкурса стала 25-летняя таиландка Бинт Сайрисорн. Известно только то, что девушка является дипломированным фармацевтом и работает в модельной сфере.
А вот наша харьковчанка не вошла в число 15 финалисток. Но Марина не расстраивается и благодарит всех за поддержку: "Друзья, хочу сказать большое спасибо каждому за поддержку. С первого дня я получаю огромное количество сообщений с теплыми и вдохновляющими словами! Посылаю вам поцелуй из моего сердца и Токио".
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Вчера состоялся финал конкурса @missinternationalofficial 2019 в Токио! @marinakiose - ты была невероятна! Три недели вдали от дома, в бешеном ритме с 6-7 утра и до поздней ночи , показала идеальное выступление на конкурсе талантов, всегда в неотразимых образах и с улыбкой! Украина гордится тем, что такая достойная девушка представляла нашу страну на международной арене. За потрясающе наряды Марины хотим отблагодарить всех партнеров , которые вкладывали душу в каждый сантиметр ткани! Шикарное финальное платье от @ariamofashiongroup, @ariamosalon, национальный наряд @yuliya_magdych, купальник и туника @aysinaofficial, @aysina_julia, коктейльные образы @lukashyk__, @lukashyk_official, вечерние наряды @tendens_official, @ekaterina_chepak, костюмы @missdiamondbrand, аксессуары @vesna.accessories, вечерние платья @oksana_mukha_kyiv.
Напомним, что Марина Киосе стала победительницей украинского конкурса красоты "Мисс Украина 2019". Тогда ее победа обернулась небольшим скандалом, ведь ее старшая сестра, Виктория Киосе, оказалась директором конкурса.