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Miss International 2019: победила ли украинка (Фото, Видео)

Miss International 2019: победила ли украинка (Фото, Видео)
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В среду, 12 ноября, в Токио состоялся финал конкурса "Miss International 2019".

Вчера, в японской столице прошел финал конкурса красоты "Miss International 2019". За титул боролись многие девушки из разных стран.

Привезла ли с собой победу представительница от Украины Марина Киосе? К сожалению нет.

По результатам международного жюри победительницей ежегодного конкурса стала 25-летняя таиландка Бинт Сайрисорн. Известно только то, что девушка является дипломированным фармацевтом и работает в модельной сфере.

 
 
 
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Thailand’s Sireethorn Leearamwat is #MissInternational2019! Photo by @shotaise This is Thailand’s first ever crown! History was made! #MissInternational #59thMissInternational #CheerAllWomen

Публикация от MISS INTERNATIONAL (@missinternationalofficial)

А вот наша харьковчанка не вошла в число 15 финалисток. Но Марина не расстраивается и благодарит всех за поддержку: "Друзья, хочу сказать большое спасибо каждому за поддержку. С первого дня я получаю огромное количество сообщений с теплыми и вдохновляющими словами! Посылаю вам поцелуй из моего сердца и Токио".

 
 
 
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Вчера состоялся финал конкурса @missinternationalofficial 2019 в Токио! @marinakiose - ты была невероятна! Три недели вдали от дома, в бешеном ритме с 6-7 утра и до поздней ночи , показала идеальное выступление на конкурсе талантов, всегда в неотразимых образах и с улыбкой! Украина гордится тем, что такая достойная девушка представляла нашу страну на международной арене. За потрясающе наряды Марины хотим отблагодарить всех партнеров , которые вкладывали душу в каждый сантиметр ткани! Шикарное финальное платье от @ariamofashiongroup, @ariamosalon, национальный наряд @yuliya_magdych, купальник и туника @aysinaofficial, @aysina_julia, коктейльные образы @lukashyk__, @lukashyk_official, вечерние наряды @tendens_official, @ekaterina_chepak, костюмы @missdiamondbrand, аксессуары @vesna.accessories, вечерние платья @oksana_mukha_kyiv.

Публикация от Мисс Украина Miss Ukraine (@missukraine_official)

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Напомним, что Марина Киосе стала победительницей украинского конкурса красоты "Мисс Украина 2019". Тогда ее победа обернулась небольшим скандалом, ведь ее старшая сестра, Виктория Киосе, оказалась директором конкурса.

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Марина Киосе, Miss International 2019, Бинт Сайрисорн.
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