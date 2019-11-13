Women Of The Year Awards 2019: в США удостоили звания "Женщины года" (Фото)

Новости шоу бизнеса:В США прошла церемония награждения "Women Of The Year Awards 2019".

В понедельник, 11 ноября, в США прошла ежегодная премия Women Of The Year Awards, которая проводится американским женским журналом Glamour. Почетного звания "Женщины года 2019" удостоилась голливудская актриса Шарлиз Терон.

На мероприятие 44-летняя знаменитость пришла в белоснежном платье Givenchy с открытыми плечами, украшенное роскошными перьями. Модный образ актрисы дополнила неброским макияжем, темным маникюром, а также элегантной сумочкой-конвертом.

Во время вручении премии Шарлиз Терон произнесла в своей речи, что она совсем не считает себя гламурной.

"Вы испортили меня самым прекрасным образом", - шутливо сказала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mondays amirite? Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 11 Ноя 2019 в 3:51 PST

Уточним, что премия "Women Of The Year Awards" каждый год вручается влиятельным женщинам, которые смогли добиться определенных успехов как в сфере развлечений, так и в спорте, науке, моды и других областях.

Ранее сообщалось о том, что Шарлиз Терон также получила награду "American Cinematheque Award" за выдающиеся достижения в кинематографе.