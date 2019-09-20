"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)

В четверг, 12 сентября, мы узнали о главной победительнице главного в Украине конкурса красоты, которое состоялось в Киеве, во Дворце "Украина".
По результатам голосования жюри почетный титул "Мисс Украина 2019" одержала 24-летняя участница из Харькова Маргарита Паша.
Также не обошли вниманием еще одну красавицу Марину Киосе, которая в итоге получила титут "Мисс Интернешнл". Участие молодой девушки окутано небольшим скандалом.
View this post on Instagram
Много эфиров, интервью, физически не успеваю, нашла себе двойника
Дело в том, что директором конкурса оказалась родная сестра Марины - Виктория Киосе. Зрители негативно отнеслись к такому повороту и выразили обвинение в нечестном голосовании.
Марина Киосе дала интервью украинским журналистам, где рассказала про реальное отношение ее сестры к выбору девушки "Мисс Интернешнл": "Моя сестра Виктория не была в составе членов жюри, как об этом пишут. Во-первых, она ничего не отмечала и не голосовала, у нее даже не было бюллетеней! Во-вторых, тот момент на сцене, когда я сначала не прошла в финал, а потом меня все же вернули на сцену – совпадение."
View this post on Instagram
Столько эмоций, нужно в них разобраться ) Ну, а пока, просто счастлива и благодарна Вселенной! Продолжаю миссию одной из 3-х победительниц с титулом «Miss Ukraine International 2019» и уже совсем скоро лечу представлять Украину на международном конкурсе в Японии See you soon @missinternationalofficial Кстати, завтра в 8:30 покрасуемся на утре @1plus1_ua Присоединяйтесь! Спасибо, мои любимые, за поддержку и энергетику! А @missukraine_official за этот незабываемый этап жизни!
"Мисс Интернешнл" также добавила, что ее участие стало только сложнее, ведь к ней предъявлялось больше всего требований: "Я шла на конкурс с клеймом – сестра директора. Но, к моему удивлению, девушки очень тепло ко мне относились. Это так приятно! Мне нужно было завоевать любовь не просто девочек, а всех. И чем я ее завоевывала? Да просто была собой. Сестринство не сыграло никакой роли".
Ранее сообщалось о том, что победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша рассказала про пластические операции.