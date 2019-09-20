"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Марина Киосе рассказала о сестре, которая оказалась директором конкурса красоты "Мисс Украины 2019".

В четверг, 12 сентября, мы узнали о главной победительнице главного в Украине конкурса красоты, которое состоялось в Киеве, во Дворце "Украина".

По результатам голосования жюри почетный титул "Мисс Украина 2019" одержала 24-летняя участница из Харькова Маргарита Паша.

Также не обошли вниманием еще одну красавицу Марину Киосе, которая в итоге получила титут "Мисс Интернешнл". Участие молодой девушки окутано небольшим скандалом.

View this post on Instagram Много эфиров, интервью, физически не успеваю, нашла себе двойника A post shared by Марина Киосе (@marinakiose) on Sep 19, 2019 at 3:42am PDT

Дело в том, что директором конкурса оказалась родная сестра Марины - Виктория Киосе. Зрители негативно отнеслись к такому повороту и выразили обвинение в нечестном голосовании.

Марина Киосе дала интервью украинским журналистам, где рассказала про реальное отношение ее сестры к выбору девушки "Мисс Интернешнл": "Моя сестра Виктория не была в составе членов жюри, как об этом пишут. Во-первых, она ничего не отмечала и не голосовала, у нее даже не было бюллетеней! Во-вторых, тот момент на сцене, когда я сначала не прошла в финал, а потом меня все же вернули на сцену – совпадение."

"Мисс Интернешнл" также добавила, что ее участие стало только сложнее, ведь к ней предъявлялось больше всего требований: "Я шла на конкурс с клеймом – сестра директора. Но, к моему удивлению, девушки очень тепло ко мне относились. Это так приятно! Мне нужно было завоевать любовь не просто девочек, а всех. И чем я ее завоевывала? Да просто была собой. Сестринство не сыграло никакой роли".

Ранее сообщалось о том, что победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша рассказала про пластические операции.