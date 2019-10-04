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Юную экоактивистку Тунберг наградят Международной детской премией мира

Юную экоактивистку Тунберг наградят Международной детской премией мира
22:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости экологии:Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира.

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Торжественная церемония состоится 20 ноября в Гааге.

Об этом сообщает KidsRights.

"Из впечатляющих 137 претендентов из 56 стран экспертный комитет KidsRights избрал победителей - Дивину из Камеруна и Грету из Швеции. Международная детская премия мира будет вручена 20 ноября в Гааге", - говорится в сообщении.

Международная детская премия мира является инициативой Международной организации по защите прав детей KidsRights.

Делает недостаточно: Тунберг раскритиковала премьера Канады

Как сообщалось ранее, климатическая активистка Грета Тунберг 25 сентября получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

23 сентября Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров в том, что они "украли ее мечты и детство".

Выступление Греты Тунберг в ООН: Death-metal версия (Видео)

Тунберг уже больше года организует акции протеста "Пятницы ради будущего", добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру.

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Все по теме:

Защита окружающей среды, Грета Тунберг, Дивина Малум, Международная детская премия мира, KidsRights, Экопротесты.
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