"Невероятно счастлива": дочь Мартина Лоуренса закрутила роман с сыном Эдди Мерфи

Одни из самых известных голливудских комиков — Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс могут стать родственниками. И дело здесь не о ЛГБТ, а о любви их детей.

Старший сын Мерфи, 32-летней Эрик, и старшая дочь Лоуренса, 25-летняя Жасмин состоят в отношениях. Пара влюблена друг в друга, о чем они заявили на своих страницах в Инстаграме.

Жасмин трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения, поделившись совместными снимками, по которым видно, как девушка счастлива.

"Я невероятно счастлива знать тебя, любить тебя и быть рядом с тобой", — написала в своем посте Жасмин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin Page Lawrence (@jasmin_lawrence)

Эрик же заявил о своих чувствах немного раньше, опубликовав у себя в Instagram фотографию с Жасмин, отметив, что он "влюблен в нее по уши".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ERIC MURPHY (@ericmurphy777)

Ранее, "Телеграф" писал, что известная голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, планирует ли она выходить замуж, и вообще, как относится к онлайн-знакомствам.