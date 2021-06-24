"Замужество не является приоритетом": Дженнифер Энистон раскрыла детали своей личной жизни

Звезда сериала "Друзья", популярная голливудская актриса 52-летняя Дженнифер Энистон - холостячка. Она уже дважды была в браке, н увы они закончились разводами. Однако знаменитость не отчаивается и надеется, что еще встретит "своего" человека.

Дженнифер Энистон признается, что открыта для любви и не прочь ходить на свидания с мужчинами, однако для знакомства с "кандидатами" предпочитает традиционный способ. Актриса рассказала изданию People, что она не любит пользоваться приложениями для знакомств.

"Я собираюсь просто придерживаться обычных способов свидания" - признается актриса.

А что касается замужества, то оно у нее не стоит в приоритете. Для Энистон куда важнее, чтобы встретить и быть вместе с "фантастическим партнером".

Напомним, что ранее Энистон была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год.

А также - за Джастином Теру, с которым развелась в 2018 году после более чем двух лет брака и почти семи лет совместной жизни.

Ранее, "Телеграф" писал, что Дженнифер Энистон сообщила, что полностью вакцинировалась от COVID-19.