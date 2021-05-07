"Нам очень повезло": 52-летняя Дженнифер Энистон рассказала о самочувствии после полной вакцинации

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон известна своей позицией о вакцинации. Она не раз призывала своих подписчиков вакцинироваться от коронавируса и выступала в поддержку глобальной вакцинации населения всего мира.

7 мая на своей странице в Инстаграм Дженнифер сообщила, что полностью вакцинировалась от COVID-19, и рассказала, как себя чувствует после двух доз вакцины.

"Полностью привита, и чувствую себя очень хорошо. Нам очень повезло иметь доступ к вакцинам COVID-19 в США прямо сейчас", - написала Энистон.

Актриса отметила, что она опечалена тем, что не все в мире имеют доступ к вакцине.

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Ранее, "Телеграф" писал, что на концерте, посвященному вакцинированию, вместе с Дженнифер Энистон выступил принц Гарри с речью.