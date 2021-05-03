Без Меган: Принц Гарри впервые публично выступил после похорон принца Филиппа

В воскресенье, 2 мая, на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе прошел благотворительный концерт Vax Live, который был организован в поддержку расширения доступа к вакцине от коронавируса. Среди звездных гостей присутствовал и принц Гарри.

Только выступил он без своей супруги Меган Маркл, как сообщалось ранее.

36-летний Гарри поблагодарил медиков, которые помогают бороться с коронавирусом, а также призвал заботиться о себе и родных.

"Эта пандемия не закончится, если не будем действовать сообща. Вакцину нужно раздать всем и везде. Мы не сможем по-настоящему восстановиться, пока не будет ее справедливого распределения во все уголки мира", – отметил принц в своем выступлении.

Отметим, что это первое публичное выступление принца после смерти его дедушки, принца Филиппа. Зрители приняли принца Гарри, как настоящую звезду - ему аплодировали стоя.

Ожидается, что в финальной трансляции, которая выйдет 8 мая, будет представлено сообщение и от Меган Маркл, которое она запишет по видеосвязи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanessa Paquete (@britishmonarchy_duchesses_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanessa Paquete (@britishmonarchy_duchesses_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanessa Paquete (@britishmonarchy_duchesses_)

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри впервые за год вернулся в Великобританию, чтобы почтить память своего дедушки, принца Филиппа. Изначально герцог должен был задержаться в стране из-за 95-летия Елизаветы II, но позже решил не откладывать возвращение в США, где его ждала беременная супруга.