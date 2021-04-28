Вместе с Байденом и Макроном: принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте за доступ к вакцинам

В воскресенье, 2 мая, на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе состоится концерт в поддержку расширения доступа к вакцине от коронавируса, что организовывает Vax Live. Кампания направлена побудить правительство жертвовать большие дозы вакцин и ресурсы для обеспечения справедливого распределения препаратов от коронавируса для всех.

Трансляцию события можно будет посмотреть 8 мая. Вести мероприятие будет американская певица Селена Гомес.

На концерт приглашено большое количество знаменитостей и политиков: президент США Джо Байден; американская вице-президент Камала Харрис; президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, певица Дженнифер Лопес, Foo Fighters и Эдди Веддер из Pearl Jam.

Помимо них, в концерте примут участие и принц Гарри со своей супругой Меган Маркл.

"Мы все выиграем, мы все будем в большей безопасности, когда все и везде будут иметь равный доступ к вакцине. Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Миссия не может быть более критичной или важной", - заявили Гарри и Меган.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилось фото беременной Меган Маркл с сыном Арчи на руках.