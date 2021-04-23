Беременная Меган Маркл с сыном Арчи на руках попала на свежие фото

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая скоро станет мамой во второй раз после перенесенного в июле 2020 года выкидыша, показала фото своего подросшего первенца Арчи, уже вовсю поющего песни и болтающего.

Снимками она поделилась на своей странице в Twitter.

"Я супер сильна, чтобы носить такого большого ребенка На моей шишке на восьмом месяце беременности!" – пошутила Меган, рассказав, что 23 апреля исполнилось три года сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Луи.

Меган назвала Арчи "гиганским годовалым ребенком". И правда, судя по фото, жене принца Гарри довольно тяжело нести на руках малыша, учитывая уже большой живот. И Маркл, и Арчи, одеты в джинсы – одежду, которая прекрасно подходит для долгих прогулок на воздухе.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как вся королевская семья Великобритании и Королева Елизавета II отреагировали на новость о беременности Меган Маркл.