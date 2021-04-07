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"Пульс" и "Кинотеатр ужасов": главные кинопремьеры этой недели (видео)

"Пульс" и "Кинотеатр ужасов": главные кинопремьеры этой недели (видео)
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф

В четверг, 8 апреля, на широкие экраны выходят новые, разные по жанру фильмы, которые помогут скоротать время.

Любовь, свадьбы и прочие катастрофы (Love, Weddings & Other Disasters)

В фильме переплетаются несколько сюжетных линий, в которых рассказывается о поисках любви группы персонажей, включая: неопытного организатора свадеб; привередливого поставщика; слепой, но остроумной женщины; и гид-экскурсовода, разыскивающего свою Золушку.

Актеры: Мэгги Грейс, Дайан Китон, Джереми Айронс, Деннис Дуган, Диего Бонета, Тодд Стэшвик, Джесси МакКартни, Эндрю Бэчелор, Ричард Кляйн и другие.

Кинотеатр ужасов (Nightmare Cinema)

Пятеро незнакомцев направляются к заброшенному театру и вынуждены смотреть, как их самые глубокие и самые мрачные страхи разыгрываются перед ними. В тени прячется киномеханик, который охотится за их душами для своей коллекции жутких фильмов. Постепенно персонажи находят пугающие параллели со своей собственной жизнью.

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Актеры: Микки Рурк, Сара Элизабет Уизерс, Цара Малер, Марк Гроссман, Элизабет Ризер, Морис Бенард, Эрик Нелсен и другие.

Девчачий махач (Chick Fight)

Когда Анну Винкомб знакомят с подпольным женским бойцовским клубом, чтобы справиться с беспорядком в ее жизни, она обнаруживает, что она гораздо больше связана с историей клуба, чем она могла себе представить.

Актеры: Малин Акерман, Белла Торн, Алек Болдуин, Дульсе Слоун, Кевин Коннолли, Кевин Нэш, Алек Мапа и другие.

Пульс

История юной украинской легкоатлетки, которая мечтает попасть на Олимпиаду. После ужасной аварии девушка почти теряет зрение, но она не собирается останавливаться на пути к своей цели.

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Актеры: Наталья Бабенко, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Ахтем Сейтаблаев, Роман Ясиновский и другие.

Похмелье в Таиланде (Changeland)

Накануне дня своего рождения Брэндон обнаруживает, что у его жены роман с посторонним мужчиной. Вместо того, чтобы разбираться с беспорядком в своей личной жизни, он приглашает своего лучшего друга детства Дэна присоединиться к нему в предоплаченной поездке в Таиланд, которой он намеревался удивить супругу в качестве подарка. Брэндон сетует своему другу, что, хотя он не хочет разводиться, он не уверен, хочет ли он спасать свой брак. Оказавшись в Таиланде, друзья отправляются на различные экскурсии и туры. На протяжении короткой трехдневной поездки они сталкиваются с эксцентричными персонажами.

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Актеры: Сет Грин, Маколей Калкин, Бренда Сонг, Клэр Грант, Брекин Мейер, Кедар Уильямс-Стирлинг, Роуз Уильямс, Рэнди Ортон и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фильмы ждут зрителей в апреле 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Фильмы, Пульс, Трейлеры, Любовь свадьбы и прочие катастрофы, Кинотеатр ужасов, Девчачий махач, Похмелье в Таиланде.
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