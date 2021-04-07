Фильм "Годзилла против Конга" уже слили в сеть: отзывы

Новый американский фильм о монстрах "Годзилла против Конга" вышел на большие экраны в Украине 24 марта и до сих пор продолжает радовать зрителей своими послепремьерными показами. Снят режиссером Адамом Вингардом ("Тебе конец!" (2011), "Гость" (2014), "Тетрадь смерти" (2017)) по сценарию Терри Россио ("Годзилла" (1998), "Пираты Карибского моря" (2003, 2006, 2007, 2011)).

Это четвертый фильм медиафраншизы MonsterVerse кинокомпании Legendary Pictures, который является продолжением фильмов "Годзилла 2: Король монстров" (2019) и "Конг: Остров Черепа" (2017), а также 36-й фильм во франшизе "Годзилла", девятый фильм во франшизе "Кинг-Конг" и четвертый фильм "Годзилла", полностью созданный голливудской студией.

Краткое описание: Годзилла и Конг, два самых могущественных монстров на планете, сталкиваются в захватывающей битве на века.

В ролях: Александр Скарсгард, Брайан Тайри Генри, Данаи Гурира, Демиан Бичир, Эйса Гонсалес, Джессика Хенвик, Джулиан Деннисон, Кайл Чендлер, Лэнс Реддик, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Шун Огури, Тасним Рок, Ван Мартен, Цзыи Чжан и другие.

View this post on Instagram A post shared by Godzilla vs. Kong (@godzillavskong)

"Годзилла против Конга" получил в целом положительные отзывы критиков - его оценка на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 75% на основе 309 критиков. Согласно Metacritic, который присвоил средневзвешенный балл 59 из 100 на основе 57 критиков, фильм получил "смешанные или средние отзывы". Оценка фильма на IMDb составляет 6.6 баллов из 10. Аудитории, опрошенные CinemaScorе дали фильму среднюю оценку "A" по шкале от A + до F (наивысшая оценка MonsterVerse).

Отзывы пользователей Metacritic:

Фильм "Годзилла против Конга" в достаточно хорошем качестве на русском и украинском языках уже опубликовали пиратские онлайн-кинотеатры, в частности: Kinogo, HDrezka и другие. Вскоре картину можно будет легально посмотреть на таких ресурсах, как MEGOGO, Okko, но если вы не хотите сидеть в четырех стенах - насладитесь просмотром фильма в кинотеатрах, в которых пока позволяют карантинные ограничения.

Ранее "Телеграф" писал, какие новинки порадуют кинолюбителей в апреле.