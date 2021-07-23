Квиткова показала, как плакал ее муж от счастья на партнерских родах: трогательное видео

Герои 9 сезона популярного проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова впервые стали родителями. Во вторник, 13 июля, у пары родился сын, которого назвали Львом. Уже через два дня 23-летнюю девушку выписали из роддома, а позже молодые родители поделились первыми впечатлениями ухода за маленьким ребенком без помощи медсестер.

Напомним, что 33-летний украинский телеведущий присутствовал на родах и видел рождения своего наследника. В пятницу, 23 июля, Дарья опубликовала очень эмоциональное видео, снятое профессиональным оператором.

На нем показано, как проходили роды, но больше всего привлекает внимание искренние эмоции Добрынина, который не сдержал своих слез при видео первенца.

"Как на свет появился наш лучший человек, наш подарок, наша душа и наш мир", - подписала черно-белый ролик Квиткова.

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Недавно Добрынин рассказал, как решился на партнерские роды. "А что может быть лучше, чем преодолевать свои страхи ради любимой женщины и будущего ребенка?", - сказал он тогда.