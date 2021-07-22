Даша Квиткова показала фигуру после родов: "Пока хожу мимо зеркала" (видео)

Победительница девятого сезона популярного проекта на телеканале СТБ "Холостяк" Дарья Квиткова, которая впервые стала мамой 13 июля этого года и подарила украинскому телеведущему и шоумену Никите Добрынину сына Льва, по просьбе фолловеров показала свою фигуру после первых в своей жизни родов.

"Как желешка выглядит. 69 кг. Муж каждый день говорит, какая я красивая. Я пока хожу мимо зеркала и ношу корсет", - написала блогер в сториз Инстаграма.

Также 23-летняя девушка пошутила, что на 10-й день после рождения сына ее живот выглядит, как "спасательный круг".

Ранее Дарья призналась, что ее новорожденный сын Лев очень похож на звездного мужа Никиту. Напомним также, что телеведущий присутствовал на родах возлюбленной. Недавно молодой папа рассказал, что чувствовала в тот момент.