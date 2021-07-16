"Эстетика для глаз и мурашки по коже": новая "Холостячка" Злата Огневич выпустила трогательный клип (видео)

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", презентовала новый клип на новую украиноязычную композицию - "Мій назавжди".

Премьера видеоработы состоялась 16 июля на ютуб-канале певицы. Режиссером клипа стал известный клипмейкер Герман Ненов совместно с Finegold Production.

В новом клипе Злата закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями, так же как делает и в своей жизни сейчас. В ролике певица предстает в обольстительных и откровенных нарядах, что добавляет видео пикантности.

"Я начинаю все с чистого листа, поэтому я пою: "Мой навсегда, только я и только ты" - комментирует свою новую песню исполнительница.

В комментариях поклонники певицы восторженны новой работой свой любимицы, о чем говорят множество позитивных комментариев и лайков под видео.

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич показала первые фото со съемок реалити-шоу "Холостячка".