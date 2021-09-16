Укр

Стоматолог-романтик и рекордсмен из Америки: кто будет покорять сердце "холостячки" Златы Огневич (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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"Холостячка" со Златой Огневич Новость обновлена 16 сентября 2021, 19:40
"Холостячка" со Златой Огневич

В эту пятницу стартует второй сезон проекта "Холостячка"

В пятницу вечером, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ стартует второй сезон самого романтического шоу страны — "Холостячка". В 2021 году главной героиней проекта стала известная украинская певица Злата Огневич.

35-летняя артистка и композитор ранее рассказала, чего ожидать от первой вечеринки "Холостячки", а также какие отношения мечтает построить с будущим мужем. Пока полный список претендентов, участвующих во втором сезоне реалити-шоу, неизвестен, но организаторы проекта анонсировали некоторых мужчин, которые будут бороться за руку и сердце украинской красавицы.

Так, сердце Златы Огневич попробует завоевать 33-летний стоматолог из Николаева и настоящий романтик Роман Васильев. Несколько лет назад мужчина переехал в Киев и сейчас он занимается хирургической стоматологией.

Пример идеальных взаимоотношений для Романа — его родители, которые живут в браке более 30 лет.

Второй участник — это рекордсмен Америки по фридайвингу и подводный фотограф, 37-летний владелец IT-компании Андрей Хветкевич. Мужчина — чемпион Украины и США. Рекорд Андрея — нырок с задержкой дыхания на 4 минуты на глубине 97 метров, а максимальное время задержки дыхания — 7 минут.

Ради участия в проекте Андрей Хветкевич отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года.

Попытается построить отношения со Златой Огневич и ресторатор из Лондона Винченцо Дулепа. 31-летний мужчина родом из Черновцов. В Великобритании Винченцо живет уже четыре года. В Лондоне открыл с коллегой первый ресторан украинской кухни.

Также участником шоу стал профессиональный каскадер, 30-летний Павел Богда родом из Днепра. Мужчина специализируется на конно-трюковой работе, взаимодействии с пиротехникой, стрельбой, огнем, практикует единоборства и т.д. Дублировал героев в таких проектах, как "Крепостная", "Бесславные крепостные", "Красный", "Shadow of War 2" (Warner Bros.), "Division 2" (Ubisoft) и другие. Дважды Павел снимался в Болливуде.

Покорять главною героиню второго сезона "Холостячки" также решился известный психолог и блогер Роман Свечкоренко. 31-летний мужчина ездит в туры по городам, собирает полные залы, разрабатывает онлайн-курсы и авторские мастер-классы. У Романа есть дочь Мия, с которой он проводит все свое свободное время.

Не пропустите премьеру! В свою очередь "Телеграф" расскажет самое интересное, что будет происходить на проекте.

Напомним, что в возрасте 38 лет ушел из жизни самый высокий украинец Игорь Вовковинский, который вместе со Златой Огневич представлял Украину на "Евровидении" в 2013 году.

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