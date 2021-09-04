Ныряла в океан и летала на вертолете: Злата Огневич раскрыла подробности первой вечеринки "Холостячки-2"

Один из участников приехал на первую вечеринку к Злате Огневич на белом коне.

Уже 17 сентября на экраны выйдет долгожданный второй сезон популярного шоу "Холостячка". Его героиней станет украинская певица Злата Огневич. Девушка уже заявила, что устроит на проекте гарем.

Эксклюзивно для "Телеграфа" Злата приоткрыла завесу тайны и рассказала, как прошла первая встреча с претендентами на ее сердце. По ее словам, она ни разу не пожалела, что приняла участие в проекте, ведь для нее это "не шоу, а настоящая жизнь".

"Во время первой вечеринки — знакомства с мужчинами — происходили какие-то невероятные вещи! Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте… Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер", — делится переживаниями Злата.

По ее словам, участники шоу очень ярко проявляют себя и стараются ее удивить.

"Все мужчины взяли очень высокую планку. Могу сказать, что этот сезон "Холостячки" будет очень интересным, невероятно ярким, эмоциональным и очень экстремальным. Уже с нетерпением жду премьеры. Главный вопрос, который всех интересует: "Встретила ли я мужчину своей мечты?" Вы об этом узнаете в декабре. Пока предлагаю вам смотреть самое романтичное и прекрасное шоу страны "Холостячка", — отвечает певица.

Полное интервью Златы Огневич о проекте "Холостячка", новых песнях и клипах читайте уже 6 сентября на "Телеграфе".

"Холостячка" со Златой Огневич

Во втором сезоне проекта "Холостячка" героиней станет украинская певица Злата Огневич. Девушка уже показала первые кадры нового сезона шоу. Девушка также рассказала, что очень много сил тратит на поиски мужчины и надеется, что проект ей в этом поможет.