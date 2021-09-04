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Пірнала в океан і літала на вертольоті: Злата Огневич розкрила подробиці першої вечірки "Холостячки-2"

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Злата Огневич Новина оновлена 04 вересня 2021, 16:16
Злата Огневич

Один з учасників приїхав на першу вечірку до Златі Огневич на білому коні.

Уже 17 вересня на екрани вийде довгоочікуваний другий сезон популярного шоу "Холостячка". Його героїнею стане українська співачка Злата Огневич. Дівчина вже заявила, що влаштує на проекті гарем.

Ексклюзивно для "Телеграфа" Злата відкрила завісу таємниці і розповіла, як пройшла перша зустріч з претендентами на її серце. За її словами, вона жодного разу не пошкодувала, що взяла участь в проекті, адже для неї це "не шоу, а справжнє життя".

"Під час першої вечірки — знайомства з чоловіками — відбувалися якісь неймовірні речі! Ніколи не думала, що за один вечір можу політати на вертольоті, пірнути в океан за перлиною, побувати на концерті... До мене навіть приїхав справжній принц на білому коні! Я ніколи не могла уявити, що все це може статися в моєму житті за один вечір ", — ділиться переживаннями Злата.

За її словами, учасники шоу дуже яскраво проявляються і намагаються її здивувати.

"Усі чоловіки взяли дуже високу планку. Можу сказати, що цей сезон "Холостячки" буде дуже цікавим, неймовірно яскравим, емоційним і дуже екстремальним. Вже з нетерпінням чекаю прем’єри. Головне питання, яке всіх цікавить:" Зустріла я чоловіка своєї мрії? "Ви про це дізнаєтеся в грудні. Поки пропоную вам дивитися найромантичніше і прекрасне шоу країни" Холостячка ", — відповідає співачка.

Повне інтерв’ю Злати Огневич про проект "Холостячка", нові пісні і кліпи читайте вже 6 вересня на "Телеграфі".

"Холостячка" зі Златою Огневич

У другому сезоні проекту "Холостячка" героїнею стане українська співачка Злата Огневич. Дівчина вже показала перші кадри нового сезону шоу. Дівчина також розповіла, що дуже багато сил витрачає на пошуки чоловіка і сподівається, що проект їй в цьому допоможе.

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