На паркет "Танців із зірками" вийшли герої проекту "Холостяк-11" (фото та відео)

Пара виконала вальс

У неділю ввечері, 31 жовтня, відбувся дев’ятий прямий ефір популярного проекту "Танці із зірками-2021". У цьому випуску всі зіркові учасники шоу вразили своїми танцями, які з кожним ефіром стають дедалі складнішими. Тема нового випуску — "Вечір хітів гурту "Океан Ельзи".

Організатори шоу підготували неймовірний сюрприз. Цієї неділі глядачі зможуть обрати зірку, яка візьме участь у шостому сезоні проекту. За право участі у шоу наступного року герої одинадцятого сезону реаліті "Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан на головному паркеті країни виконали вальс під пісню гурту "Океан Ельзи" — "Обійми".

Судді побажали Михайлу та Анні удачі, хоч і покритикували. Адже це природно – обидва не є професійними танцюристами.

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" залишили Євгенія Власова та Макс Леонов. Раніше шоу вже залишили коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна.