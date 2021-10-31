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На паркет "Танців із зірками" вийшли герої проекту "Холостяк-11" (фото та відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Михайло Заливако та Анна Богдан на паркеті "Танців із зірками-2021" Новина оновлена 01 листопада 2021, 00:01
Михайло Заливако та Анна Богдан на паркеті "Танців із зірками-2021"

Пара виконала вальс

У неділю ввечері, 31 жовтня, відбувся дев’ятий прямий ефір популярного проекту "Танці із зірками-2021". У цьому випуску всі зіркові учасники шоу вразили своїми танцями, які з кожним ефіром стають дедалі складнішими. Тема нового випуску — "Вечір хітів гурту "Океан Ельзи".

Організатори шоу підготували неймовірний сюрприз. Цієї неділі глядачі зможуть обрати зірку, яка візьме участь у шостому сезоні проекту. За право участі у шоу наступного року герої одинадцятого сезону реаліті "Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан на головному паркеті країни виконали вальс під пісню гурту "Океан Ельзи" — "Обійми".

Судді побажали Михайлу та Анні удачі, хоч і покритикували. Адже це природно – обидва не є професійними танцюристами.

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" залишили Євгенія Власова та Макс Леонов. Раніше шоу вже залишили коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна.

Теги:
#Шоу #Танці з зірками #Михайло Залівако #Анна Богдан
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