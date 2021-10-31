На паркет "Танцев со звездами" вышли герои проекта "Холостяк-11" (фото и видео)

Пара исполнила вальс

В воскресенье вечером, 31 октября, проходит девятый прямой эфир популярного проекта "Танцы со звездами-2021". В этом выпуске все звездные участники шоу потрясли своими танцами, которые с каждым эфиром становятся все сложнее. Тема нового выпуска — "Вечер хитов группы "Океан Эльзы".

Организаторы шоу подготовили невероятный сюрприз. В это воскресенье зрители смогут выбрать звезду, которая примет участие в шестом сезоне проекта. За право участия в шоу в следующем году герои одиннадцатого сезона реалити "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан на главном паркете страны исполнили вальс под песню группы "Океан Эльзы" — "Обійми".

Судьи пожелали Михаилу и Анне удачи, хоть и покритиковали. Ведь это естественно — оба не являются профессиональными танцорами.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Ранее шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот, певица Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна.