Укр

На паркет "Танцев со звездами" вышли герои проекта "Холостяк-11" (фото и видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Михаил Заливако и Анна Богдан на паркете "Танцев со звездами-2021" Новость обновлена 31 октября 2021, 23:19
Михаил Заливако и Анна Богдан на паркете "Танцев со звездами-2021"

Пара исполнила вальс

В воскресенье вечером, 31 октября, проходит девятый прямой эфир популярного проекта "Танцы со звездами-2021". В этом выпуске все звездные участники шоу потрясли своими танцами, которые с каждым эфиром становятся все сложнее. Тема нового выпуска — "Вечер хитов группы "Океан Эльзы".

Организаторы шоу подготовили невероятный сюрприз. В это воскресенье зрители смогут выбрать звезду, которая примет участие в шестом сезоне проекта. За право участия в шоу в следующем году герои одиннадцатого сезона реалити "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан на главном паркете страны исполнили вальс под песню группы "Океан Эльзы" — "Обійми".

Судьи пожелали Михаилу и Анне удачи, хоть и покритиковали. Ведь это естественно — оба не являются профессиональными танцорами.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Ранее шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцевмузыкант Фаготпевица Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна.

Теги:
#Шоу #Танцы со звездами #Михаил Заливако #Анна Богдан
Фоторепортажи октября
Общество
Авария в Харькове, коронавирус-убийца и отставка Разумкова: октябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи октября
Авария в Харькове, коронавирус-убийца и отставка Разумкова: октябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Избирательные участки с самого утра работают на полную
В Харькове выбирают нового мэра: главное (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Александра Зарицкая
Солистка KAZKA Александра Зарицкая: "Человек любой комплекции, пола, вероисповедания может танцевать, если захочет"
Дата публикации
Категория
Что происходит с экономикой Украины на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Экономист Борис Кушнирук: Украинские локдауны – неэффективны и являются частью всеобщего хаоса
Дата публикации
Категория
Почему Россия снова увеличивает количество войск у границ Украины, неизвестно
Уже не учения? Россия опять стягивает войска к украинским границам (видео)