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Герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако и Анна Богдан готовятся к свадьбе: пара выступит на “Танцах со звездами”

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Пара заинтриговала своих фанов предстоящей свадьбой Новость обновлена 28 октября 2021, 21:56
Пара заинтриговала своих фанов предстоящей свадьбой

Пара активно готовится к выходу на главный паркет страны.

Главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-11", харьковский бизнесмен Михаил Заливако и его избранница - бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна видимо станут вторыми после Никиты Добрынина и Даши Квитковой, кто после проекта свяжут свои судьбы узами брака. 

О предстоящей свадьбе пара намекнула, сообщив, что выступит во время нового выпуска шоу "Танцы со звездами", показав танец, который они готовят для церемонии бракосочетания. Об этом говорится на странице "Танцев со звездами" в Инстаграм.

"В воскресенье холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан станцуют танец, который они готовят на свадьбу" — говорится в сообщении.

Также организаторы сообщили, что на этой неделе зрители смогут выбрать очередную звезду, которая выйдет на главный танцевальный паркет страны в следующем сезоне "Танцев со звездами".

Отметим, что приглашенные "звезды" понравились не всем зрителям "Танцев", ведь многие из них не знают, кто такие Михаил Заливако и Анна Богдан.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Джамала и Станислав Горуна. Также шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцевмузыкант Фаготпевица Лида Ли и певица Евгения Власова.

Теги:
#Танцы со звездами #Михаил Заливако #Анна Богдан
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