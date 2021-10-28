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Герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако та Ганна Богдан готуються до весілля: пара виступить на "Танцях із зірками"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пара заінтригувала своїх фанів майбутнім весіллям Новина оновлена 28 жовтня 2021, 21:56
Пара заінтригувала своїх фанів майбутнім весіллям

Пара активно готується до виходу на головний паркет.

Головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк-11", харківський бізнесмен Михайло Заливако та його обраниця — колишня дружина ексголова Офісу президента Андрія Богдана Ганна, мабуть, стануть другим після Микити Добриніна та Даші Квіткової, хто після проєкту зв’яже свої долі тенетами шлюбу.

Про майбутнє весілля пара натякнула, повідомивши, що виступить під час нового випуску шоу "Танці із зірками", показавши танець, який вони готують для церемонії одруження. Про це йдеться на сторінці "Танців із зірками" в Інстаграм.

"У неділю холостяк Михайло Заливако та його обраниця Ганна Богдан станцюють танець, який вони готують на весілля", — йдеться у повідомленні.

Також організатори повідомили, що цього тижня глядачі зможуть обрати чергову зірку, яка вийде на головний танцювальний паркет країни наступного сезону "Танців із зірками".

Зазначимо, що запрошені "зірки" сподобалися не всім глядачам "Танців", адже багато хто з них не знає, хто такі Михайло Заливако та Ганна Богдан.

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проєкту "Танці з зірками" залишили Джамала та Станіслав Горуна. Також шоу вже залишили коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі та співачка Євгенія Власова.

Теги:
#Танці з зірками #Михайло Залівако #Анна Богдан
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