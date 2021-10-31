Шоу "Танцы со звездами-2021": кто вылетел за пять недель до финала (фото и видео)

Звездные участники танцевали под хиты украинской рок-группы "Океан Эльзы"

В это воскресенье, 31 октября, на телеканале "1+1" состоялся девятый прямой эфир пятого обновленного сезона самого популярного танцевального шоу страны — "Танцы со звездами-2021". Тема выпуска — вечер хитов группы "Океан Эльзы", поэтому в этом эфире в зале присутствовал певец Святослав Вакарчук. До суперфинала осталось всего пять недель.

Жюри не изменили своего состава: Екатерина Кухар, Влад Яма и Максим Чмерковский продолжают оценивать танцевальное мастерство участников. Ведущим звездного балкона стал Тимур Мирошниченко.

По правилам шоу, проект должна покинуть одна пара. Дмитрий Каднай и Алина Ли на прошлой неделе не вышли на паркет через положительный тест музыканта на COVID-19, но получили иммунитет. Также подхватили коронавирус звездная участница Ольга Харлан и танцор Дмитрий Дикусар. Пара получила иммунитет и автоматически проходит далее.

Первыми на паркет вышли Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. В 31 октября пара исполнила пасодобль под песню группы "Океан Эльзы" — "Зелені очі".

Далее поразили своим фристайлом под песню "Стріляй" пара — Артур Логай и Анна Карелина.

Третьими на сцену вышли Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Пара, которой приписывают романтические отношения, исполнила венский вальс под песню "На небі".

Александра Зарицкая готова сражаться за свою победу вместе с Юрием Мэшковым

MELOVIN и Лиза Русина снова вышли в бой против низких оценок! Певец хочет доказать, что он победит в шоу, потому что хорошо танцует, а не потому, что его спасают зрители и фан-клуб! Пара исполнила танго под песню "Без бою".

MELOVIN не сдается без боя

31 октября Ольга Харлан должна была выходить на паркет с Дмитрием Жуком. Они оба вакцинированы и фехтовальщица чувствовала себя хорошо. Но получилось так, что утром она получила положительный тест на COVID-19. Поэтому зрителям показали запись танца пары, танго, во время генеральной репетиции.

Пока наши звезды сражаются за победу, Дмитрий Каднай борется с коронавирусом. Он уже использовал свое право на иммунитет на прошлой неделе, поэтому в это воскресенье он должен был станцевать или покинуть шоу. Хоть его тест до сих пор положительный, но врачи разрешили ему физические нагрузки. Впервые в истории танцевального шоу состоялся "танец по-дистанционному". Алина Ли станцевала на паркете в зале, а Дмитрий записал танец во время репетиции. Как это было — смотрите на видео ниже.

Кто покинул проект "Танцы со звездами-2021"

По результатам суммирования баллов судей и зрительских голосов в зону риска попали пары — Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук, MELOVIN и Лиза Русина, а также Саша Зарицкая и Юра Мешков. Далее проходят в проект Войтенко и Маланчук.

Двум оставшимся парам пришлось состязаться в "танце за жизнь". Участникам пришлось исполнять ча-ча-ча под песню группы "Океан Эльзы" — "Кiшка".

По решению судей проекта, в девятом эфире танцевального шоу навсегда вылетает пара — MELOVIN и Лиза Русина.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Ранее шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот, певица Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна.