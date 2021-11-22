Укр

"Зачем делать цирк?": сеть возмущена результатом полуфинала "Танцев со звездами"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
82
В полуфинале участников поддерживали победители прошлых сезонов Новость обновлена 22 ноября 2021, 09:47
В полуфинале участников поддерживали победители прошлых сезонов

"Сюрприз" от продюсеров шоу понравился далеко не всем поклонникам шоу.

В воскресенье, 21 ноября, состоялся полуфинал танцевального шоу "Танцы со звездами", в котором за место в финале боролось три пары участников: актер Артур Логай и Анна Карелина, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук и фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. 

Поклонники шоу и каждого из участников с нетерпением ждали насыщенную борьбу за места в финале, активно поддерживая своего любимца. Пары в свою очередь настойчиво тренировались, чтобы показать достойный результат и пройти дальше. 

Но продюсеры шоу "Танцы со звездами" снова вмешались и по ходу изменили правила проекта, оставив в финале все три пары.

В прямом эфире 21 ноября участники исполнили по три танца.
В прямом эфире 21 ноября участники исполнили по три танца.

Вроде как такое решение должно было лишь обрадовать фанатов каждой из пар, но взамен в сети разгорелся спор. Многим зрителям не понравилось, что было принято решение оставить все пары. Свое недовольство пользователи сети выразили в комментариях на страничке "Танцев" в Инстаграм и под видео на ютуб с объявлениями результатов. 

Напомним, что за шаг до финала шоу "Танцы со звездами" покинула пара фаворитов - Дмитрий Каднай и его партнерша Алина Ли.

Теги:
#Шоу #Танцы со звездами
Коронавирус в Украине
Украина
Показатели резко пошли на убыль: что с коронавирусом в Украине после выходных
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Показатели резко пошли на убыль: что с коронавирусом в Украине после выходных
Дата публикации
Категория
Нападающий утверждал, что девочка является его женой
В Полтаве прохожие отбили у насильника 16-летнюю жертву: детали и видео
Дата публикации
Категория
Михаил Саакашвили
Саакашвили могут потребоваться психиатр и психолог: подробности
Дата публикации
Категория
Школьники после карантина возвращаются к обучению
Конец "красной" зоны? В Киеве и Львове возобновили обучение в школах
Дата публикации
Категория
Обоим подозреваемым нет и тридцати
Людоед и уроженец Луганска: открылись новые детали про убийц маляра из Санкт-Петербурга