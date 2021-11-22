"Зачем делать цирк?": сеть возмущена результатом полуфинала "Танцев со звездами"

"Сюрприз" от продюсеров шоу понравился далеко не всем поклонникам шоу.

В воскресенье, 21 ноября, состоялся полуфинал танцевального шоу "Танцы со звездами", в котором за место в финале боролось три пары участников: актер Артур Логай и Анна Карелина, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук и фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Поклонники шоу и каждого из участников с нетерпением ждали насыщенную борьбу за места в финале, активно поддерживая своего любимца. Пары в свою очередь настойчиво тренировались, чтобы показать достойный результат и пройти дальше.

Но продюсеры шоу "Танцы со звездами" снова вмешались и по ходу изменили правила проекта, оставив в финале все три пары.

В прямом эфире 21 ноября участники исполнили по три танца.

Вроде как такое решение должно было лишь обрадовать фанатов каждой из пар, но взамен в сети разгорелся спор. Многим зрителям не понравилось, что было принято решение оставить все пары. Свое недовольство пользователи сети выразили в комментариях на страничке "Танцев" в Инстаграм и под видео на ютуб с объявлениями результатов.

Напомним, что за шаг до финала шоу "Танцы со звездами" покинула пара фаворитов - Дмитрий Каднай и его партнерша Алина Ли.