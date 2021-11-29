Стало відоме ім’я переможця шоу "Танці із зірками 2021"

Боротьба за перше місце була дуже яскравою та насиченою.

Остання неділя осені 2021 року стала останньою і для шоу "Танці з зірками 2021". 28 листопада відбувся грандіозний, довгоочікуваний суперфінал проєкту, який присвятили Різдвяним святам. Зазначимо, що рішення організаторів відправити до півфіналу три пари не сподобалося багатьом глядачам.

У суперфіналі у боротьбі за головний кубок зійшлися актор Артур Логай, його колега Костянтин Войтенко та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Правила грандіозного фіналу: кожна з трьох пар виконає три танці. Перший танець – завдання від суддів, другий – обирали глядачі на сторінці шоу в Інстаграм, і третій – це фрістайл.

Щоб обрати переможця, організатори шоу уважно підрахують усі голоси, які віддавали за кожну пару протягом тижня, та ті бали, які пари отримають від суддів. Щобільше, до цих балів додадуть ті бали, які пари здобули у півфіналі.

Бали пар у півфіналі "Танців із зірками"

Суддівська трійка незмінних у сезоні 2021 року членів журі: Катерина Кухар, Влад Яма та Макс Чмерковський, поповнилася суддею-джокером — народною улюбленицею, богинею ламінату Лесею Нікітюк.

Як пройшов суперфінал шоу "Танці із зірками"

Першими на паркет вийшла пара номер 5 — актор-самоучка Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна. Вони виконали танець-завдання від найсуворішого члена журі — Катерини Кухар, а саме Віденський вальс, який пара виконувала у третьому ефірі. Зал для глядачів залишився в захваті, проводжаючи пару оплесками стоячи, а судді віддали парі 40 балів.

Після цього на паркеті з’явилася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар. Завдання пара отримала від Макса Чмерковського, який також вирішив перенести пару до третього ефіру, знову станцювавши танго. Пара отримала багато позитивних відгуків та свої перші 40 балів.

І першим танцем нестандартної пари — Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук стало завдання від головного судді шоу Влада Ями — станцювати повільний вальс. Це той танець, який Костя та Роксоляна танцювали у першому ефірі. Пара зворушила глядацьку залу та суддів і отримала свої 40 балів.

У другому турі кожна пара виконала танець від глядачів, які обирали їхній улюблений номер на сторінці шоу в Інстаграм.

І знову першим на сцені з’явився "король підтримки" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна. Глядачі обрали для них танець, під час якого співали його бабуся та дідусь — контемп.

Головний конкурент Логая, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук також вийшли на паркет із контемпом, адже народні судді вирішили, щоб пари станцювали однакові танці.

І другим танцем пари Ольга Харлан та Дмитро Дікусар стала — самба-вбивця, яку олімпійська чемпіонка змогла "перемогти".

І третій етап — фрістайл, під час якого фіналістів підтримуватимуть учасники, які вже вибули.

Першим на паркеті знову з’явився Артур Логай та Анна Кареліна. Підтримати хлопців вирішив учасник, який програв Логаю битву за життя у чвертьфіналі — Дмитро Каднай. У танці, який поставила Ганна Кареліна, хореограф об’єднала п’ять різних стилів, щоб показати, чому Артур навчився за час проєкту.

Другими на паркет із останнім танцем вийшли Костя Войтенко та Роксоляна Маланчук, яким на допомогу прийшов Меловін зі своїм новим хітом, який він написав під час участі у шоу. Маланчук вирішила показати у танці історію Кості на проєкті. Варто зазначити, що парі поставили дві дев’ятки.

І останніми виступили Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, яких вирішила підтримати солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька. Своїм танцем пара хоче показати свій шлях на проєкті — крізь біль, травми та хвороби. На жаль, пара отримала цілих три дев’ятки.

Хто переміг у "Танцях із зірками 2021"

Турнірна таблиця проєкту до останнього тримала у напрузі, адже судді ставили всім парам по 40 балів. Але ситуація змінилася після третього виступу кожної пари. Костя Войтенко отримав свої перші у випуску дев’ятки, що опустило його нижче за Артура Логая. І Оля Харлан опинилася внизу таблиці, здобувши найменший бал за третій танець.

Бали пар у суперфіналі "Танців із зірками"

Перед оголошенням результатів турнірна таблиця виглядала так:

Бали пар за два випуски

За підсумками всіх балів переможцями п’ятого оновленого сезону найтанцювальнішого шоу в Україні "Танці з зірками 2021" стала пара — Артур Логай та Анна Кареліна.

Срібло "Танців" дісталося — Ользі Харлан та Дмитру Дікусару.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар зайняли друге мвсце

А бронза – Костянтину Войтенку та Роксоляні Маланчук.

Костянтин Войтенко и Роксоляна Маланчук посіли третє місце

Нагадаємо, що в оновленому сезоні проєкту "Танці з зірками" брали участь коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, яка замінила травмовану Анастасію Оруджева, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала і Станіслав Горуна, MELOVIN, Євгенія Власова, Олександра Зарицька та Дмитро Каднай.