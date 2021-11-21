Остін Пауерс на паркеті та "танго за виживання": названо фіналістів 2021 року (фото, відео)

Півфіналісти станцювали разом із переможцями "Танців" минулих сезонів

Цієї неділі, 21 листопада, шанувальники популярного шоу "Танці з зірками" змогли побачити неймовірний півфінал оновленого п’ятого сезону проекту. Один із головних фаворитів Дмитро Каднай разом зі своєю партнеркою Аліною Лі залишили шоу минулого тижня, і тепер за перемогу у 2021 році борються актори Артур Логай та Костянтин Войтенко, а також фехтувальниця Ольга Харлан.

Ведучою зіркового балкону знову стала українська телеведуча Маша Єфросиніна.

У прямому ефірі 21 листопада учасники виконали по три танці: з переможцями минулих сезонів — Ксенією Мішиною, Ігорем Ласточкіним та Сантою Дімопулос, танець на вибір суперників та танець "за виживання".

Першими на паркет вийшло тріо — Ольга Харлан, Дмитро Дікусар та Санта Дімопулос, які разом виконали віденський вальс під пісню українського співака LAUD. Учасники перетворилися на справжніх вампірів.

Далі на сцену вийшла пара Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук разом із українським гумористом Ігорем Ласточкіним. Зірки втілили персонажів із фільму "Остін Пауерс". На паркеті тріо виконало джаз. Додамо, що у прямому ефірі Ласточкіна привітали з днем народження — коміку цього дня виповнилося 35 років.

Артур Логай та Анна Кареліна виконали ча-ча-ча разом із переможницею "Танців із зірками" у 2019 році, актрисою Ксенією Мішиною.

Далі для відкритого кастингу на паркеті взяла участь українська співачка та модель Даша Астаф’єва, яка разом із хореографом Антоном Нестерком станцювала пасодобль. За результатами голосування глядачі хотіли б бачити зірку наступного сезону танцювального проекту.

Другий танець парам обирали їхні конкуренти. Костянтин Войтенко обрав для Артура Логая та його партнерки Анни Кареліної джайв.

Для Ольги Харлан та Дмитра Дікусара танець обрав Артур Логай, і це – румба.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцювали самбу, яку їм обрала Ольга Харлан.

Настав час "танцю за виживання". Півфіналісти мали виконати спільне танго, змінюючись між собою партнерами. Номер вийшов дуже крутим. Свій останній танець перед суперфіналом учасники виконали у супроводі талановитого піаніста-віртуоза та композитора Євгена Хмари.

За правилами шоу, судді мали віддати додаткові бали одній парі. Щасливчиками стали Артур Логай та Анна Кареліна.

Хто пішов із проекту "Танці з зірками-2021" за крок від фіналу

Несподівано, але за рішенням режисерів шоу, у фінал проходять усі три пари-учасниць. Голосування глядачів триватиме протягом тижня. Фінал відбудеться у неділю, 28 листопада.

Нагадаємо, що п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" вже покинули коміки Іван Люленов, Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, співаки Олег "Фагот" Михайлюта, Ліда Лі, Джамала, каратист Станіслав Горуна, виконавці Євгенія Власова, MELOVIN (Констан Олександра Зарицька та Дмитро Каднай.