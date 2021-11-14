Танці із суддями та танці від глядачів: хто із зірок не дійшов до півфіналу шоу "Танці із зірками" (фото, відео)

У 11 випуску визначилась трійка півфіналістів.

Неділя, 14 листопада, 11-го разу зібрала біля телеекранів усіх шанувальників найтанцювальнішого шоу в Україні — "Танці із зірками" на каналі "1+1". Цього тижня відбувся один із найважливіших випусків — чвертьфінал шоу, під час якого було визначено трьох півфіналістів.

Чвертьфінал був присвячений суперхітам мультиартиста Дмитра Монатіка. Учасники шоу виконували свої конкурсні номери під пісні артиста, а сам Монатік сів у четверте суддівське крісло, приєднавшись до Катерини Кухар, Влада Яма та Макса Чмерковського.

На зірковому балконі пари вже вчетверте зустрічала українська телеведуча Маша Єфросиніна, до якої у 11 випуску приєднався Володимир Дантес.

У чвертьфіналі учасникам шоу було поставлено відповідальне завдання — вони мали станцювати з одним із членів журі. А танець для свого другого номера пари впізнавали безпосередньо перед виступом.

Як пройшов чвертьфінал шоу "Танці із зірками"

Першими на паркет вийшли Дмитро Каднай та Аліна Лі. Разом із головним суддею шоу Владом Ямою вони станцювали танго під пісню MONATIK – Vitamin D.

Потім на сцені з’явилася Катерина Кухар, яка приєдналася до Артура Логая та Ганни Кареліної. "Чорний лебідь" разом з учасниками запалила у "фривольному" сальсі під хіт MONATIK – Щоразу.

Третіми на паркет вийшли Ольга Харлан, Дмитро Дікусар та Макс Чмерковський. Тріо показало пристрасне аргентинське танго під пісню MONATIK – Сильно.

І завершили танці із суддями Костя Войтенка та Роксоляна Маланчук. Парі дістався запрошений Діма Монатік та хіп-хоп.

Другий номер для кожного з учасників був загадкою. Судді по черзі обирали черговість виходу пар, а глядачі в Інстаграм обирали танець, який ця пара танцюватиме.

Першими танцювали Артур Логай та Ганна Кареліна. Їм вибрали пасодобль.

Другими їхніми головними конкурентами є Костя Войтенко та Роксоляна Маланчук. Їхній танець — румба.

Треті – Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Глядачі вирішили, що їм потрібно знову станцювати джайв.

І завершили конкурсну програму Дмитро Каднай та Аліна Лі. Пара станцювала — Вог.

Хто залишив проєкт "Танці із зірками-2021" у чвертьфіналі

За підсумками голосування глядачів шоу "Танці з зірками 2021" в 11 випуску залишила пара — Дмитро Каднай та Аліна Лі.

Нагадаємо, що на оновлений п’ятий сезон проєкту "Танці з зірками" вже покинули коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна, MELOVIN та Ліза Русіна, Євгенія Власова та Макс Леонов також Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.