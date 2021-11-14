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Танцы с судьями и танцы от зрителей: кто из звезд не дошел до полуфинала шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Впервые в истории шоу – зрители выбирали танец для пар в прямом эфире Новость обновлена 14 ноября 2021, 23:34
Впервые в истории шоу – зрители выбирали танец для пар в прямом эфире

В 11 выпуске определилась тройка полуфиналистов.

Воскресенье, 14 ноября, в 11-й раз собрало у телеэкранов всех поклонников самого танцевального шоу в Украине — "Танцы со звездами" на канале "1+1". На этой неделе состоялся один из самых важных выпусков — четвертьфинал шоу, во время которого были определены трое полуфиналистов. 

Четвертьфинал был посвящен суперхитам мультиартиста Дмитрия Монатика. Участники шоу исполняли свои конкурсные номера под песни артиста, а сам Монатик занял четвертое судейское кресло, присоединившись к Екатерине Кухар, Владу Яме и Максу Чмерковскому. 

На звездном балконе пары уже в четвертый раз встречала украинская телеведущая Маша Ефросинина, к которой в 11 выпуске присоединился Владимир Дантес. 

В четвертьфинале участникам шоу было поставлено ответственное задание — они должны были станцевать с одним из членов жюри. А танец для своего второго номера пары узнавали непосредственно перед выступлением. 

Как прошел четвертьфинал шоу "Танцы со звездами"

Первыми на паркет вышли Дмитрий Каднай и Алина Ли. Вместе с главным судьей шоу Владом Ямой они станцевали танго под песню MONATIK — Vitamin D.

После на сцене появилась Екатерина Кухар, которая присоединилась к Артуру Логаю и Анне Карелиной. "Черный лебедь" вместе с участниками зажгла в "фривольной" сальсе под хит MONATIK – Каждый раз.

Третьими на паркет вышли Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Макс Чмерковский. Трио показала страстное аргентинское танго под песню MONATIK – Сильно.

И завершили танцы с судьями Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук. Паре достался приглашенный Дима Монатик и хип-хоп. 

Второй номер для каждого из участников был загадкой. Судьи по очереди выбирали очередность выхода пар, а зрители в Инстаграм выбирали танец который эта пара будет танцевать. 

Первыми танцевали Артур Логай и Анна Карелина. Им выбрали пасодобль.

Вторыми их главные конкуренты — Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук. Их танец — румба.

Третьи — Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Зрители решили, что им нужно снова станцевать джайв. 

И завершили конкурсную программу Дмитрий Каднай и Алина Ли. Пара станцевала — Вог.

Кто покинул проект "Танцы со звездами-2021" в четвертьфинале

По итогам зрительского голосования шоу "Танцы со звездами 2021" в 11 выпуске покинула пара — Дмитрий Каднай и Алина Ли.

Напомним, что на обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцевмузыкант Фаготпевица Лида ЛиДжамала и Станислав Горуна, MELOVIN и Лиза Русина, Евгения Власова и Макс Леонов, а также Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

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